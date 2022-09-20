«Насчет операции доктора думают». Агент Дивеева – о травме защитника

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, дал комментарий о состоянии игрока, получившего перелом большеберцовой кости.

«Травма у Игоря серьезная. Но, перелом без смещения. Насчет операции – доктора думают. Но вроде ее не предвидится.

Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет. Восстановится к рестарту чемпионата.

Игорь держится бойцом. Травмы и лечение – часть профессии. Он относится к этому правильно. Без всяких депрессий и истерик.

Моральный дух у него на уровне. Все нормально», – сказал агент.