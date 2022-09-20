«Насчет операции доктора думают». Агент Дивеева – о травме защитника

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, дал комментарий о состоянии игрока, получившего перелом большеберцовой кости.
«Травма у Игоря серьезная. Но, перелом без смещения. Насчет операции – доктора думают. Но вроде ее не предвидится.
Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет. Восстановится к рестарту чемпионата.
Игорь держится бойцом. Травмы и лечение – часть профессии. Он относится к этому правильно. Без всяких депрессий и истерик.
Моральный дух у него на уровне. Все нормально», – сказал агент.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: Sport24