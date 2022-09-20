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    Геркус рассказал о своем отношении к Fan ID

    Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как относится к введению Fan ID.

    «Будет ли заполняться новый стадион из-за Fan ID? Думаю, что-то уже адаптируется к Fan ID к тому моменту. Так или иначе ситуация разрешится.

    К Fan ID отношусь объективно — это снижает посещаемость сейчас. Мы это видим своими глазами. Как к этому можно относиться? Это вещь, которая нам мешает работать.

    Хотелось бы, чтобы скорректировали контролирующие меры, чтобы это перестало нам сильно мешать», – сказал Геркус.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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