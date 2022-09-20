Геркус рассказал о своем отношении к Fan ID

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как относится к введению Fan ID.
«Будет ли заполняться новый стадион из-за Fan ID? Думаю, что-то уже адаптируется к Fan ID к тому моменту. Так или иначе ситуация разрешится.
К Fan ID отношусь объективно — это снижает посещаемость сейчас. Мы это видим своими глазами. Как к этому можно относиться? Это вещь, которая нам мешает работать.
Хотелось бы, чтобы скорректировали контролирующие меры, чтобы это перестало нам сильно мешать», – сказал Геркус.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»