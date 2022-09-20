Геркус рассказал о своем отношении к Fan ID

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как относится к введению Fan ID.

«Будет ли заполняться новый стадион из-за Fan ID? Думаю, что-то уже адаптируется к Fan ID к тому моменту. Так или иначе ситуация разрешится.

К Fan ID отношусь объективно — это снижает посещаемость сейчас. Мы это видим своими глазами. Как к этому можно относиться? Это вещь, которая нам мешает работать.

Хотелось бы, чтобы скорректировали контролирующие меры, чтобы это перестало нам сильно мешать», – сказал Геркус.