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    Отец Сазонова рассказал, что его сын выбрал «Динамо», несмотря на предложение от испанского клуба

    Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, сообщил, что его сын перешел в московский клуб, отказав «Эспаньолу».

    – Не было желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку?

    – Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо».

    Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо».

    Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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    19.09.2022 23:12
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