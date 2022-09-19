Отец Сазонова рассказал, что его сын выбрал «Динамо», несмотря на предложение от испанского клуба

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, сообщил, что его сын перешел в московский клуб, отказав «Эспаньолу».

– Не было желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку?

– Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо».

Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо».

Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.