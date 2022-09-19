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    Отец Сазонова ответил на обвинения своего сына в предательстве России

    Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сына нельзя считать предателем из-за решения выступать за сборную Грузии, а не России.

    – Некоторые называют Сабу предателем.

    – Люди путают понятия. У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение. Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями.

    Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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