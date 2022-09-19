Отец Сазонова ответил на обвинения своего сына в предательстве России

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сына нельзя считать предателем из-за решения выступать за сборную Грузии, а не России.
– Некоторые называют Сабу предателем.
– Люди путают понятия. У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение. Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями.
Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.
Источник: Sport24