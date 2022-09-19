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    Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию

    Стало известно, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов принял предложение от сборной Грузии, несмотря на вызов в молодежную сборную России.

    «Утренняя новость о решении Сабы Сазонова выбрать Грузию вместо России вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые начали писать, что Сазонов кинул сборную России.

    Но, по моей информации, всe обстоит иначе. Да, РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

    Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее – пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы.

    После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришeл вызов в молодeжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.

    Поэтому не надо никого обвинять. Сазонов принял решение и никого не кидал», – написал инсайдер Андрей Панков в телеграме.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Грузия опередила Россию и раньше пригласила Сазонова в сборную («СЭ») 2
    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7492

      mihail200606 31 минуту назад

      Затравят парня теперь... его выбор,ничего страшного не произошло

      0
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      Рейтинг: +32799

      oyabun 33 минуты назад

      И как теперь такое пережить? Пойти что ли выпить с горя? Пожалуй..

      0
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      Рейтинг: +162

      ЭтожЯ 1 час назад

      Потому что он с детства за Грузию .

      0
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      Рейтинг: +306

      BRAZILES 1 час назад

      это нормально ---пусть играет где ему хочется

      0
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      Рейтинг: +1408

      aubergine 1 час назад

      Так понятно все. Наверное. Сборная России неизвестно когда снова сможет побороться за выход на ЧМ и ЧЕ, может через 2 года, а может через 32 года. А со сборной Грузии у Сабы есть все шансы поиграть на мундиале, или ЧЕ :)

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      Рейтинг: +11935

      BRO_football 1 час назад

      Да и не нужен нам Сазонов. Не такой он уж и суперталант, чтобы за него бороться со сборной Грузии.С другой стороны, Сазонову хуже. Хоть и взяли его в сборную Грузии, но играть за неё он вряд ли будет, а всё потому что за российский клуб он играет.
      Тренер молодежной сборной Грузии: «В РПЛ не должны играть грузинские футболисты»

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      Рейтинг: +17539

      житель СПб 2 часа назад

      Не надо врать для попытки сохранения лица. Принял решение, его право - но не надо выкручиваться. России с этим замечательным молодым человеком надо себя вести как с иностранцем. Кстати: договора о двойном гражданстве России и Грузии, насколько понимаю, нет.

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      Рейтинг: +17539

      житель СПб > житель СПб 2 часа назад

      И еще: его надо числить как легионера - иностранного футболиста. Если он сделал это не согласовав с Динамо - вплоть до разрыва контракта.

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      Рейтинг: +13642

      playsh > житель СПб 1 час назад

      Каждый индивид получает гражданство сразу при получении свидетельства о рождении по умолчанию.А далее есть такие понятия,как второе гражданство и двойное гражданство,Вы правы.
      Так вот,двойное гражданство Россиянину можно получить только с Таджикистаном,с которым у России есть специальное соглашение.Так,что с Грузией у него гражданство второе,т.е. к легионером Вы его не причислите.И вообще,он своё Отечество не предавал и живёт,как видит,отстаньте со своими санкциями.

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