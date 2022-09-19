Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию

Стало известно, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов принял предложение от сборной Грузии, несмотря на вызов в молодежную сборную России.

«Утренняя новость о решении Сабы Сазонова выбрать Грузию вместо России вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые начали писать, что Сазонов кинул сборную России.

Но, по моей информации, всe обстоит иначе. Да, РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее – пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы.

После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришeл вызов в молодeжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.

Поэтому не надо никого обвинять. Сазонов принял решение и никого не кидал», – написал инсайдер Андрей Панков в телеграме.