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  • Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию

Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию

19 сентября 2022, 17:23
24

Стало известно, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов принял предложение от сборной Грузии, несмотря на вызов в молодежную сборную России.

«Утренняя новость о решении Сабы Сазонова выбрать Грузию вместо России вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые начали писать, что Сазонов кинул сборную России.

Но, по моей информации, всe обстоит иначе. Да, РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее – пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы.

После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришeл вызов в молодeжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.

Поэтому не надо никого обвинять. Сазонов принял решение и никого не кидал», – написал инсайдер Андрей Панков в телеграме.

  • Сазонов – воспитанник «Зенита».
  • Его мать – грузинка.
  • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Грузия Россия Динамо Сазонов Саба
Комментарии (24)
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житель СПб
1663597716
Не надо врать для попытки сохранения лица. Принял решение, его право - но не надо выкручиваться. России с этим замечательным молодым человеком надо себя вести как с иностранцем. Кстати: договора о двойном гражданстве России и Грузии, насколько понимаю, нет.
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BRO_football
1663600759
Да и не нужен нам Сазонов. Не такой он уж и суперталант, чтобы за него бороться со сборной Грузии.С другой стороны, Сазонову хуже. Хоть и взяли его в сборную Грузии, но играть за неё он вряд ли будет, а всё потому что за российский клуб он играет. Тренер молодежной сборной Грузии: «В РПЛ не должны играть грузинские футболисты»
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aubergine
1663601001
Так понятно все. Наверное. Сборная России неизвестно когда снова сможет побороться за выход на ЧМ и ЧЕ, может через 2 года, а может через 32 года. А со сборной Грузии у Сабы есть все шансы поиграть на мундиале, или ЧЕ :)
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BRAZILES
1663602398
это нормально ---пусть играет где ему хочется
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oyabun
1663604285
И как теперь такое пережить? Пойти что ли выпить с горя? Пожалуй..
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mihail200606
1663604373
Затравят парня теперь... его выбор,ничего страшного не произошло
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Эном айс
1663608873
Ай,бросьте. Это не самое главное предательство...
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zigbert
1663653796
Ну а что тут такого, грузинские корни у него есть. Неужели у него нет права выбора?
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