«Почему киргизы не могут сюда приехать?» Мостовой – о матче сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать?

Интрига существует. Наши с киргизами – это очень долгожданный матч. Главное – интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом», – сказал Мостовой.