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    «Почему киргизы не могут сюда приехать?» Мостовой – о матче сборной России

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.

    «Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать?

    Интрига существует. Наши с киргизами – это очень долгожданный матч. Главное – интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом», – сказал Мостовой.

    • О возможной отмене матча Киргизия – Россия на этой неделе писал «Мутко против».
    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17181

      Cleaner 1 час назад

      А потому, что это СБОРНАЯ РОССИИ, потеряв всякую гордость, клянчит, чтобы с ней хоть кто то сыграл. Тут не до условий. Как киргизы сказали, ТАК И БУДЕТ!!!...(((

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