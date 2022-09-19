«Почему киргизы не могут сюда приехать?» Мостовой – о матче сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.
«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать?
Интрига существует. Наши с киргизами – это очень долгожданный матч. Главное – интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом», – сказал Мостовой.
- О возможной отмене матча Киргизия – Россия на этой неделе писал «Мутко против».
- Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
- Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.
Источник: «Чемпионат»