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    Мостовой прокомментировал первую победу в тренерской карьере

    Главный тренер AMC Fight Nights Александр Мостовой поделился впечатлениями после выигранного матча Медиалиги против МФК «Рубин».

    • Команда Мостового победила со счетом 1:0.
    • Для него это первый тренерский опыт и дебютная игра в карьере.

    «Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят.

    Первая игра – первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола. Ребята просто красавцы, потому что народу приехало очень много.

    Понимаю тех, кто не вышел на игру. Соперник был хороший. Многим не удалось поиграть, но все были заряжены и переживали.

    Здесь заслуга ребят. Они играли и выложились до конца. Это непростая игра. Всегда первые игры тяжeлые, но парни проявили характер. Надо признать, что соперник тоже был хороший: они были помоложе.

    Не хочу выделять себя и тренерский штаб. Это победа ребят. Мы до игры сказали ребятам, что в первую очередь всe будет от них зависеть. Они – главные лица.

    Они впервые играли в таком составе. Поэтому с победой ребят!» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23253

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Хоть и не царское это дело - Медиалига -, но всё-равно с победой, Царь!

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