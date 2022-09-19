Мостовой прокомментировал первую победу в тренерской карьере

Главный тренер AMC Fight Nights Александр Мостовой поделился впечатлениями после выигранного матча Медиалиги против МФК «Рубин».
- Команда Мостового победила со счетом 1:0.
- Для него это первый тренерский опыт и дебютная игра в карьере.
«Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят.
Первая игра – первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола. Ребята просто красавцы, потому что народу приехало очень много.
Понимаю тех, кто не вышел на игру. Соперник был хороший. Многим не удалось поиграть, но все были заряжены и переживали.
Здесь заслуга ребят. Они играли и выложились до конца. Это непростая игра. Всегда первые игры тяжeлые, но парни проявили характер. Надо признать, что соперник тоже был хороший: они были помоложе.
Не хочу выделять себя и тренерский штаб. Это победа ребят. Мы до игры сказали ребятам, что в первую очередь всe будет от них зависеть. Они – главные лица.
Они впервые играли в таком составе. Поэтому с победой ребят!» – сказал Мостовой.