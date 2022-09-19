Мостовой прокомментировал первую победу в тренерской карьере

Главный тренер AMC Fight Nights Александр Мостовой поделился впечатлениями после выигранного матча Медиалиги против МФК «Рубин».

Команда Мостового победила со счетом 1:0.

Для него это первый тренерский опыт и дебютная игра в карьере.

«Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят.

Первая игра – первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола. Ребята просто красавцы, потому что народу приехало очень много.

Понимаю тех, кто не вышел на игру. Соперник был хороший. Многим не удалось поиграть, но все были заряжены и переживали.

Здесь заслуга ребят. Они играли и выложились до конца. Это непростая игра. Всегда первые игры тяжeлые, но парни проявили характер. Надо признать, что соперник тоже был хороший: они были помоложе.

Не хочу выделять себя и тренерский штаб. Это победа ребят. Мы до игры сказали ребятам, что в первую очередь всe будет от них зависеть. Они – главные лица.

Они впервые играли в таком составе. Поэтому с победой ребят!» – сказал Мостовой.