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  • Соболев: «Пишут, что я неправильно себя веду, но мне плевать. Не буду меняться. Я есть я»

Соболев: «Пишут, что я неправильно себя веду, но мне плевать. Не буду меняться. Я есть я»

19 сентября 2022, 00:28
28

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не собирается корректировать манеру поведения на поле.

«Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле. За полем все меня знают, как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я», – сказал игрок.

  • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
  • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (28)
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vladik12
1663536603
Какое-то дзюбианство.
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Persona_non_Grata
1663537270
Ну тут ты не прав ( на мой взгляд ) - ты член команды и вести себя должен так, что бы это не было в ущерб команде ... ( в том числе и в репутации ) !!! А в игровом плане - 4-ая желтая и следующий матч ты пропускаешь... и наверное этим подводишь команду (
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Фитоняшич
1663538447
Пишут обычно те, кто косяков своих любимцев не видит в упор. У таких и Вернблум был безгрешным.
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inzek
1663545373
и в чем он не прав? че питерасты заголдели то сразу?
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Romeo 123
1663546959
Одним словом дельфин
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ААМ
1663567029
Если бы еще был на уровне, если не Аршавина, то хотя бы Кержакова. А так гонор и молодец против овец.
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nik55
1663568069
конечно оставайся собой но самое главное что бы не в ущерб команды и без травм соперникам
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SLADE2019
1663569246
Ну с самооценкой у паренька все в порядке, остается добиться такой же оценки игре. Парень скорее всего всего себя по телеку не смотрит. Во-первых, вечно плачущая физиономия. Смотреть неприятно. Бабским отдает. Во-вторых, хамство в его игрес сильно присутствует, а это, как и не очень высокая степень реализации моментов, больновато бьет по команде.
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zigbert
1663571830
Хороший игрок. Почти в каждом матче отличается результативными действиями. Выполняет большой объем черновой работы. Никогда не бывает равнодушным на поле. Но в плане дисциплины на поле не всегда справляется со своими эмоциями. Александру надо помнить что своим поведением он может навредить не только себе но и всей команде.
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Ziklop
1663585111
Вот он новый Дзюбило!
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