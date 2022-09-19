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    Соболев: «Пишут, что я неправильно себя веду, но мне плевать. Не буду меняться. Я есть я»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев не собирается корректировать манеру поведения на поле.

    «Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле. За полем все меня знают, как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я», – сказал игрок.

    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
    • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +476

      Фитоняшич 47 минут назад

      Пишут обычно те, кто косяков своих любимцев не видит в упор. У таких и Вернблум был безгрешным.

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      Рейтинг: +18929

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну тут ты не прав ( на мой взгляд ) - ты член команды и вести себя должен так, что бы это не было в ущерб команде ... ( в том числе и в репутации ) !!! А в игровом плане - 4-ая желтая и следующий матч ты пропускаешь... и наверное этим подводишь команду (

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      Рейтинг: +476

      Фитоняшич > Persona_non_Grata 48 минут назад

      Он всё равно получил бы её, может, самое время пропустить матч...

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      Рейтинг: +7951

      vladik12 1 час назад

      Какое-то дзюбианство.

      2
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      Рейтинг: +30

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Второй дзюба

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