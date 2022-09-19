Соболев: «Пишут, что я неправильно себя веду, но мне плевать. Не буду меняться. Я есть я»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не собирается корректировать манеру поведения на поле.

«Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле. За полем все меня знают, как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я», – сказал игрок.