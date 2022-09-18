Чинквини: «Арис» с Кокориным может выйти в еврокубки. Он действительно хороший игрок»

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини поговорил о пребывании форварда Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

– До сих пор не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине», он действительно хороший футболист. Но на Кипре футбол не такого высокого уровня, думаю, там он сможет играть очень хорошо и надеюсь, что забьет много голов. В таком случае не стал бы исключать его возвращения в «Фиорентину», хотя и «фиалки» сейчас не блещут в Лиге Европы.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы, что «Арис» выкупит Кокорина?

– «Арис» – хорошая команда, но разве что для Кипра. Думаю, если Кокорин останется на Кипре до конца этого сезона, «Арис» вполне может выйти в еврокубки.