Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чинквини: «Арис» с Кокориным может выйти в еврокубки. Он действительно хороший игрок»

    Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини поговорил о пребывании форварда Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

    – До сих пор не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине», он действительно хороший футболист. Но на Кипре футбол не такого высокого уровня, думаю, там он сможет играть очень хорошо и надеюсь, что забьет много голов. В таком случае не стал бы исключать его возвращения в «Фиорентину», хотя и «фиалки» сейчас не блещут в Лиге Европы.

    – Каковы, на ваш взгляд, шансы, что «Арис» выкупит Кокорина?

    «Арис» – хорошая команда, но разве что для Кипра. Думаю, если Кокорин останется на Кипре до конца этого сезона, «Арис» вполне может выйти в еврокубки.

    • Кокорин арендован у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Игрок уже забил 1-й гол за «Арис», сделал ассист.
    • «Арисом» владеет белорус.

    Новости по теме
    Черчесов: «Кокорин – не просто российский футболист. Это мой игрок» 4
    Гаджиев: «Кокорин разбазарил талант. Он игнорировал законы спорта, валял дурака»
    Мама Кокорина: «Если бы в «Фиорентине» Саше давали играть, он забивал бы и там» 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11