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    «Глупейший трансфер сезона. Жалко великий «Спартак», которым управляют дилетанты и глупые жулики». Канчельскис – о Бальде

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

    «Я всегда говорю, что в менеджменте «Спартака» работают дилетанты и глупые жулики. Они вообще не понимают, как им работать. Мне жалко «Спартак» и болельщиков. Это великий клуб!

    В руководстве работают люди не из футбола – пятиборцев набрали. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде. Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяцев. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог – потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона.

    Заявление Бальде по поводу чемпионства «Спартака»? Не играя в нашем чемпионате – это понты. Сказочник! Ему надо почитать российские сказки, например, Корнея Чуковского и басни Ивана Крылова. Подарите ему книжки, пусть почитает. Потом будет думать, что говорить. Я уже ничему не удивляюсь. Это безобразие», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +15558

      NewLife 9 минут назад

      Это тебе надо басни изучать: «Чем кумушек считать трудиться,
      Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» и еще почитай "мартышка и очко"))

      0
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      Рейтинг: +441

      Фитоняшич 29 минут назад

      А кто ему запрещает тренироваться?

      0
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      Рейтинг: +5468

      ySS 39 минут назад

      Жулики у нас совсем не глупые, а наглые и бессовестные)

      4
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      Рейтинг: +16846

      ilichkadr 41 минуту назад

      Андрюша, великим Спартаком управляют дилетанты и глупые жулики весь 21-й век. Поэтому он и превратился в полный отстой, как результат управления олигархами с их эскортницами ничего не понимающими в футболе.

      2
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      Рейтинг: +7492

      mihail200606 42 минуты назад

      Ну и пусть.. так веселее)) че там великого ..

      0
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      Рейтинг: +11493

      Алексей З 47 минут назад

      Дежурные по палате : Червиченко , Канчельскис , ждём Мостового , Радимова, Кавазашвили, можно ещё Орлова .
      Это главные " спартаковские эксперты". Без КБ безработными стали бы.

      2
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      Рейтинг: +16846

      ilichkadr > Алексей З 41 минуту назад

      Зарему забыл. Ждемс её реплики............

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      Рейтинг: +11493

      Алексей З > ilichkadr 58 секунд назад

      иди подрочи , раз без неё не можешь.

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      Рейтинг: +19807

      derrik2000 47 минут назад

      Складывается ощущение, что у Федуна, когда он решил вместе с бешеной башкиркой сдриснуть из России, не было много времени, чтобы найти покупателя на клуб и стадион. Тем более, что 2/3 акций клуба было не у него.
      Бабло получил. какое предложили и свалил.
      У Лукойла времени навалом, чтобы найти покупателя и на стадион, и на клуб.
      "Непрофильный актив", понимаешь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17505

      житель СПб 54 минуты назад

      И ругать со стороны здесь некого...Сами виноваты.

      1
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      Рейтинг: +9967

      R_a_i_n > житель СПб 45 минут назад

      в чем?

      0
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      Рейтинг: +859

      Конопляных дел мастер 57 минут назад

      У хряков каждый год Глупейшие трансферы сезона. В том числе тренерские. гыгыгы

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      Рейтинг: +9967

      R_a_i_n > Конопляных дел мастер 46 минут назад

      то-то думаю, что на ветке воняет так

      1
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      Рейтинг: +16846

      ilichkadr > R_a_i_n 27 минут назад

      Так своё же говно никогда не воняет..........

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