«Глупейший трансфер сезона. Жалко великий «Спартак», которым управляют дилетанты и глупые жулики». Канчельскис – о Бальде

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

«Я всегда говорю, что в менеджменте «Спартака» работают дилетанты и глупые жулики. Они вообще не понимают, как им работать. Мне жалко «Спартак» и болельщиков. Это великий клуб!

В руководстве работают люди не из футбола – пятиборцев набрали. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде. Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяцев. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог – потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона.

Заявление Бальде по поводу чемпионства «Спартака»? Не играя в нашем чемпионате – это понты. Сказочник! Ему надо почитать российские сказки, например, Корнея Чуковского и басни Ивана Крылова. Подарите ему книжки, пусть почитает. Потом будет думать, что говорить. Я уже ничему не удивляюсь. Это безобразие», – сказал Канчельскис.