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  • «Глупейший трансфер сезона. Жалко великий «Спартак», которым управляют дилетанты и глупые жулики». Канчельскис – о Бальде

«Глупейший трансфер сезона. Жалко великий «Спартак», которым управляют дилетанты и глупые жулики». Канчельскис – о Бальде

17 сентября 2022, 21:33
27

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

«Я всегда говорю, что в менеджменте «Спартака» работают дилетанты и глупые жулики. Они вообще не понимают, как им работать. Мне жалко «Спартак» и болельщиков. Это великий клуб!

В руководстве работают люди не из футбола – пятиборцев набрали. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде. Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяцев. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог – потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона.

Заявление Бальде по поводу чемпионства «Спартака»? Не играя в нашем чемпионате – это понты. Сказочник! Ему надо почитать российские сказки, например, Корнея Чуковского и басни Ивана Крылова. Подарите ему книжки, пусть почитает. Потом будет думать, что говорить. Я уже ничему не удивляюсь. Это безобразие», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Кейта Бальде Канчельскис Андрей
Комментарии (27)
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житель СПб
1663440180
И ругать со стороны здесь некого...Сами виноваты.
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derrik2000
1663440585
Складывается ощущение, что у Федуна, когда он решил вместе с бешеной башкиркой сдриснуть из России, не было много времени, чтобы найти покупателя на клуб и стадион. Тем более, что 2/3 акций клуба было не у него. Бабло получил. какое предложили и свалил. У Лукойла времени навалом, чтобы найти покупателя и на стадион, и на клуб. "Непрофильный актив", понимаешь...
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ilichkadr
1663440913
Андрюша, великим Спартаком управляют дилетанты и глупые жулики весь 21-й век. Поэтому он и превратился в полный отстой, как результат управления олигархами с их эскортницами ничего не понимающими в футболе.
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ySS
1663441036
Жулики у нас совсем не глупые, а наглые и бессовестные)
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NewLife
1663442857
Это тебе надо басни изучать: «Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» и еще почитай "мартышка и очко"))
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вальтер79
1663445199
с ума сойти сколько экспертов по спартаку в нашей стране диву даешься))))
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Persona_non_Grata
1663445745
Я бы не был столь категоричен - взяли бесплатно, 3 месяца платить з\п не будем... - поживем увидим, но вот если брали на подмену Мозесу, то конечно вопрос целесообразности возникает ...
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Дедуктор
1663465050
Андрюха, ты велик. В натуре. А чем Спартак то велик? За 100 лет своего существования ни разу не сподобился дойти до финала даже самого ничтожного из еврокубков. Некто Зарема даже сподобилась заявить, что самое яркое что было и есть в истории Спартака это ... Зарема Салихова. Очень похоже, что так оно и есть.
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rash1959
1663481449
"дилетанты и глупые жулики", А где их нет, скажи??? От самого низа (всего и вся) и до главной верхушки всё ими кишмя кишит.
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alefreddy
1663499841
наберет форму и выстрелит что тогда говорить будете
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