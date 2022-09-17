«В Европе полно расистов». Дани Алвес отреагировал на сравнение Винисиуса с обезьяной

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Реала» Винисиуса. Его сравнили с обезьяной.
«Винисиуса сравнили с обезьяной не из-за танцев. Настоящая проблема в том, что в Европе полно расистов, которые не принимают того, чтобы представители других национальностей выделялись в их стране больше, чем они», – сказал бразилец.
- Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
- 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.
- Алвес сейчас выступает за мексиканский «УНАМ Пумас».
Источник: Football Espana