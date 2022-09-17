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    «В Европе полно расистов». Дани Алвес отреагировал на сравнение Винисиуса с обезьяной

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Реала» Винисиуса. Его сравнили с обезьяной.

    «Винисиуса сравнили с обезьяной не из-за танцев. Настоящая проблема в том, что в Европе полно расистов, которые не принимают того, чтобы представители других национальностей выделялись в их стране больше, чем они», – сказал бразилец.

    • Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
    • 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.
    • Алвес сейчас выступает за мексиканский «УНАМ Пумас».

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Вот как то так 47 минут назад

      Да и в России полно расистов...Бананы бросали на стадионе.

      0
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      Рейтинг: +522

      Fialet > Вот как то так 4 минуты назад

      Одна из гейропейских уценностей - каждый имеет право выражать своё мнение. Так в чём же проблема? Ну не нравятся кому то темнозадые, имеют право.

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