«Реал» выступил с заявлением по ситуации с сравнением Винисиуса с обезьяной на ТВ

«Реал» поддержал нападающего Винисиуса, которого сравнили с обезьяной за празднование голов танцами на испанском телевидении.
«Реал» против расизма. Мы отвергаем все неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.
«Реал» выражает поддержку футболисту. Клуб поручил юристам принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших игроков», – говорится в заявлении «Реала».
- Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
- 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.
Источник: сайт «Реала»