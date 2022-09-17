«Реал» выступил с заявлением по ситуации с сравнением Винисиуса с обезьяной на ТВ

«Реал» поддержал нападающего Винисиуса, которого сравнили с обезьяной за празднование голов танцами на испанском телевидении.

«Реал» против расизма. Мы отвергаем все неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

«Реал» выражает поддержку футболисту. Клуб поручил юристам принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших игроков», – говорится в заявлении «Реала».