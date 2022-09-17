Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Реал» выступил с заявлением по ситуации с сравнением Винисиуса с обезьяной на ТВ

    «Реал» поддержал нападающего Винисиуса, которого сравнили с обезьяной за празднование голов танцами на испанском телевидении.

    «Реал» против расизма. Мы отвергаем все неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

    «Реал» выражает поддержку футболисту. Клуб поручил юристам принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших игроков», – говорится в заявлении «Реала».

    • Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
    • 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.

    Новости по теме
    Пеле вступился за Винисиуса, которого сравнили с обезьяной на испанском ТВ 1
    Капитан «Атлетико»: «Если Винисиус забьет и станцует, у него будут проблемы» 3
    «Сломайте его». Тренер «Мальорки» просил своих игроков бить Винисиуса по ногам
    Источник: сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11