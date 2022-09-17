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  • «Реал» выступил с заявлением по ситуации с сравнением Винисиуса с обезьяной на ТВ

«Реал» выступил с заявлением по ситуации с сравнением Винисиуса с обезьяной на ТВ

17 сентября 2022, 01:30
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«Реал» поддержал нападающего Винисиуса, которого сравнили с обезьяной за празднование голов танцами на испанском телевидении.

«Реал» против расизма. Мы отвергаем все неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

«Реал» выражает поддержку футболисту. Клуб поручил юристам принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших игроков», – говорится в заявлении «Реала».

  • Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
  • 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.

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Источник: сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (2)
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Maxi_7
1663376163
Интересно, как они приплетают расизм везде где не попадя. При чём тут расизм, если то, что его назвали обезьяной касалось его поведения, а не цвета кожи.
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