Пеле вступился за Винисиуса, которого сравнили с обезьяной на испанском ТВ

Бывший футболист сборной Бразилии поддержал нападающего «Реала» Винисиуса.

Ранее один из гостей эфира El Chiringuito TV сравнил футболиста с обезьяной за празднование голов танцами.

«Футбол – это радость и танец. Мы не позволим расизму помешать нам продолжать улыбаться», – написал Пеле в твиттере.