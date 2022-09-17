Пеле вступился за Винисиуса, которого сравнили с обезьяной на испанском ТВ

Ранее один из гостей эфира El Chiringuito TV сравнил футболиста с обезьяной за празднование голов танцами.=====Расист
Бывший футболист сборной Бразилии поддержал нападающего «Реала» Винисиуса.
Ранее один из гостей эфира El Chiringuito TV сравнил футболиста с обезьяной за празднование голов танцами.
«Футбол – это радость и танец. Мы не позволим расизму помешать нам продолжать улыбаться», – написал Пеле в твиттере.
- Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.
- 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.