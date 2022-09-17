Родригао: «Мне без разницы, остался Захарян в «Динамо» или нет»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне перед матчем 10-го тура РПЛ.

— Не так давно «Динамо» мог покинуть Арсен Захарян, но в итоге остался. Для вас, как для центрального защитника, это не очень хорошо или наоборот — теперь еще интереснее сыграть против человека, который чуть не оказался в «Челси»?

— Конкретно для моей позиции и с точки зрения пересечения на поле нет большой разницы, остался он или нет. Но мы прекрасно понимаем, что «Динамо» — сильная команда и с Захаряном, и без него. Поэтому должны подойти к этой встрече с максимальным настроем и концентрацией.

Главная задача заключается в том, чтобы победить и увезти три очка в Петербург.