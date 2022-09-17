Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Родригао: «Мне без разницы, остался Захарян в «Динамо» или нет»

    Защитник «Зенита» Родригао высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне перед матчем 10-го тура РПЛ.

    — Не так давно «Динамо» мог покинуть Арсен Захарян, но в итоге остался. Для вас, как для центрального защитника, это не очень хорошо или наоборот — теперь еще интереснее сыграть против человека, который чуть не оказался в «Челси»?

    — Конкретно для моей позиции и с точки зрения пересечения на поле нет большой разницы, остался он или нет. Но мы прекрасно понимаем, что «Динамо» — сильная команда и с Захаряном, и без него. Поэтому должны подойти к этой встрече с максимальным настроем и концентрацией.

    Главная задача заключается в том, чтобы победить и увезти три очка в Петербург.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 57 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

    Новости по теме
    Комличенко прокомментировал несостоявшийся трансфер Захаряна в «Челси»
    В «Динамо» назвали два условия, при которых клуб отпустит Захаряна
    В «Динамо» рассказали, какие клубы интересуются Захаряном
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11