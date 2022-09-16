Фанаты «Селтика» вывесили оскорбительный баннер на фоне смерти Елизаветы II

Ну технарь им, вот и все дела!!!
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Селтика», вывесивших оскорбительный баннер на матче с «Шахтером» в Лиге чемпионов.
На фоне смерти королевы Великобритании Елизаветы II фанаты шотландского клуба показали на стадионе в Варшаве баннер с надписью: «*** корону».
УЕФА может наказать «Селтик» за поведение болельщиков.
- Матч закончился вничью – 1:1.
- Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
Фото: The Independent