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    Фанаты «Селтика» вывесили оскорбительный баннер на фоне смерти Елизаветы II

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Селтика», вывесивших оскорбительный баннер на матче с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

    На фоне смерти королевы Великобритании Елизаветы II фанаты шотландского клуба показали на стадионе в Варшаве баннер с надписью: «*** корону».

    УЕФА может наказать «Селтик» за поведение болельщиков.

    • Матч закончился вничью – 1:1.
    • Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

    Фото: The Independent

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    Источник: The Independent

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1415

      Artemka444 47 минут назад

      Ну технарь им, вот и все дела!!!

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      Рейтинг: +13879

      Skull_Boy 1 час назад

      Шотландцы никогда не преклонять колени перед английской короной, 5 баллов

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