Фанаты «Селтика» вывесили оскорбительный баннер на фоне смерти Елизаветы II

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Селтика», вывесивших оскорбительный баннер на матче с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

На фоне смерти королевы Великобритании Елизаветы II фанаты шотландского клуба показали на стадионе в Варшаве баннер с надписью: «*** корону».

УЕФА может наказать «Селтик» за поведение болельщиков.

Матч закончился вничью – 1:1.

Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

Фото: The Independent