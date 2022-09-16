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    Президент «Текстильщика» оценил вероятность проведения матча против сборной России

    Почeтный президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал желание клуба провести товарищеский матч против сборной России.

    «Вы меня первый в известность поставили. Вы просто сообщили мне, ничего не могу сказать. У нас там есть группа креативщиков, не могу пока ответить, шутка это или нет, они могут и скреативить так», – сказал Ермаков.

    • Россия 24 сентября должна сыграть в Бишкеке с Киргизией.
    • На 19 ноября запланирован матч с Боснией и Герцеговиной, но боснийцы не хотят играть.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17160

      Cleaner 1 час назад

      А сборная ДЕРЕВНИ ГАДЮКИНО не хочет сыграть со СБОРНОЙ РОССИИ????????????????

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      Рейтинг: +2077

      Dr.Metal 1 час назад

      Бросьте, кому нужен такой матч? Какой текстильщик? Был бы это Манчестер Юнайтед, было бы интересно

      0
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