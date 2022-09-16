Президент «Текстильщика» оценил вероятность проведения матча против сборной России

Почeтный президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал желание клуба провести товарищеский матч против сборной России.

«Вы меня первый в известность поставили. Вы просто сообщили мне, ничего не могу сказать. У нас там есть группа креативщиков, не могу пока ответить, шутка это или нет, они могут и скреативить так», – сказал Ермаков.