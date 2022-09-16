«Теплый прием гарантируем». «Текстильщик» выразил готовность сыграть со сборной России

Пресс-служба «Текстильщика» (Вторая лига) отреагировала, что у сборной России есть проблемы с поиском соперников для товарищеских матчей.
«Уважаемые РФС и лично Валерий Георгиевич Карпин! Читаем новости, видим, что есть трудности со спарринг-партнeрами. Но вы не расстраивайтесь!
«Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, тeплый прием и полные трибуны гарантируем», – написал клуб.
- Россия 24 сентября должна сыграть в Бишкеке с Киргизией.
- На 19 ноября запланирован матч с Боснией и Герцеговиной, но боснийцы не хотят играть.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
Источник: Бомбардир.ру