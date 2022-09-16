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    «Теплый прием гарантируем». «Текстильщик» выразил готовность сыграть со сборной России

    Пресс-служба «Текстильщика» (Вторая лига) отреагировала, что у сборной России есть проблемы с поиском соперников для товарищеских матчей.

    «Уважаемые РФС и лично Валерий Георгиевич Карпин! Читаем новости, видим, что есть трудности со спарринг-партнeрами. Но вы не расстраивайтесь!

    «Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, тeплый прием и полные трибуны гарантируем», – написал клуб.

    • Россия 24 сентября должна сыграть в Бишкеке с Киргизией.
    • На 19 ноября запланирован матч с Боснией и Герцеговиной, но боснийцы не хотят играть.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +517

      Fialet 28 минут назад

      Качественный футбол? Видели мы их футбол, когда медиазадротов только по пенальти одолели.

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      Рейтинг: +4804

      Enter2006 1 час назад

      Приглашаю сборную России к себе во двор! Аншлаг гарантирую! ))

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