Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко считает, что «Локомотив» может похоронить сезон в матче со «Спартаком»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ.

    «Мне кажется, что будет ничья. Обе команды испытывают сложности, но у «Локомотива» они уже катастрофические.

    Если «Локо» проиграет в воскресенье «Спартаку», они отвалятся в аутсайдеры, для них сезон может быть уже похоронен, наверно, с очевидным выпроваживание всей управляющей компании оттуда», — сказал Червиченко.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
    • Команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр.

    Новости по теме
    Где смотреть «Спартак» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 18 сентября
    Баринов: «Матч со «Спартаком» не является для меня особенным» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +852

      SpartakMoskwa 6 минут назад

      Это и без твоего высказывания было очевидно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11