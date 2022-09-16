Червиченко считает, что «Локомотив» может похоронить сезон в матче со «Спартаком»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что будет ничья. Обе команды испытывают сложности, но у «Локомотива» они уже катастрофические.

Если «Локо» проиграет в воскресенье «Спартаку», они отвалятся в аутсайдеры, для них сезон может быть уже похоронен, наверно, с очевидным выпроваживание всей управляющей компании оттуда», — сказал Червиченко.