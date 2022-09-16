Полузащитнику «Крыльев» Коваленко предложили выступать за Армению

Сборная Армении пытается переманить у России хавбека «Крыльев Советов» Александра Коваленко.

«Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещe полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ.

Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение.

И вот теперь ему этот выбор надо делать», – рассказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.