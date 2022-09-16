Полузащитнику «Крыльев» Коваленко предложили выступать за Армению

Сборная Армении пытается переманить у России хавбека «Крыльев Советов» Александра Коваленко.
«Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещe полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ.
Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение.
И вот теперь ему этот выбор надо делать», – рассказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.
- Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
- Футболисту в августе исполнилось 19 лет.
- Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.
Источник: «Чемпионат»