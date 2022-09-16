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    Полузащитнику «Крыльев» Коваленко предложили выступать за Армению

    Сборная Армении пытается переманить у России хавбека «Крыльев Советов» Александра Коваленко.

    «Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещe полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ.

    Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение.

    И вот теперь ему этот выбор надо делать», – рассказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

    • Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Футболисту в августе исполнилось 19 лет.
    • Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5715

      Беспонтий 48 минут назад

      ну не Россия а какой то Хогвартс для армян..

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