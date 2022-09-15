Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча второго тура Кубка России против «Факела».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

В активе спартаковцев 6 очков и лидерство в группе B.

«Мы не пропустили голов и победили на домашней арене. В футболе не бывает лeгких матчей. Ребята показали своe отношение, хороший уровень готовности.

Очень важно, что три гола забили трое наших нападающих. У нас есть хорошая конкуренция.

Что касается самого Кубка, приятно, что мы победили, но уже сейчас начинаем думать о последней игре в чемпионате перед паузой», – сказал Абаскаль.