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    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча второго тура Кубка России против «Факела».

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
    • В активе спартаковцев 6 очков и лидерство в группе B.

    «Мы не пропустили голов и победили на домашней арене. В футболе не бывает лeгких матчей. Ребята показали своe отношение, хороший уровень готовности.

    Очень важно, что три гола забили трое наших нападающих. У нас есть хорошая конкуренция.

    Что касается самого Кубка, приятно, что мы победили, но уже сейчас начинаем думать о последней игре в чемпионате перед паузой», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98066

      zigbert 10 минут назад

      Все верно к поединку отнеслись с полной серьезностью. В обороне сыграли более уверенно но один опасный удал из за пределов штрафной все же допустили, Максименко спас.

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