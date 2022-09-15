Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

Все верно к поединку отнеслись с полной серьезностью. В обороне сыграли более уверенно но один опасный удал из за пределов штрафной все же допустили, Максименко спас.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча второго тура Кубка России против «Факела».
- Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
- В активе спартаковцев 6 очков и лидерство в группе B.
«Мы не пропустили голов и победили на домашней арене. В футболе не бывает лeгких матчей. Ребята показали своe отношение, хороший уровень готовности.
Очень важно, что три гола забили трое наших нападающих. У нас есть хорошая конкуренция.
Что касается самого Кубка, приятно, что мы победили, но уже сейчас начинаем думать о последней игре в чемпионате перед паузой», – сказал Абаскаль.