В «Спартаке» объяснили отсутствие Бальде в заявке на матч с «Факелом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие нападающего Кейта Бальде в заявке на матч с «Факелом» в Кубке России.

«У Шамара Николсона, напомним, всe ещe действует дисквалификация. Кейта Бальде также пока по объективным причинам не может помочь команде, поэтому вне заявки.

Тренерский штаб рассчитывает на скорейшее возвращение обоих футболистов, о чeм в предматчевом интервью сказал главный тренер Гильермо Абаскаль», — сказал Зеленов.