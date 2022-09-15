Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вратарь Боснии: «Могу заверить, что ни один игрок не поедет в Россию. ФИФА и УЕФА не гарантируют, что там безопасно»

    Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич выступил против проведения товарищеского матча с Россией.

    «Если честно, я не могу поверить, что нам поставили эту игру за две недели до решающего матча в Лиге наций [с Черногорией]. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на игре против Черногории, мы столкнулись с невероятной ситуации.

    Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль.

    Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи.

    Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», – сказал Шехич в интервью Dnevni Avaz.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    «Никакого интереса». Мостовой отреагировал на итоговой состав сборной России 5
    Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор 17
    Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?» 22
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11