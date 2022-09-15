Вратарь Боснии: «Могу заверить, что ни один игрок не поедет в Россию. ФИФА и УЕФА не гарантируют, что там безопасно»

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич выступил против проведения товарищеского матча с Россией.

«Если честно, я не могу поверить, что нам поставили эту игру за две недели до решающего матча в Лиге наций [с Черногорией]. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на игре против Черногории, мы столкнулись с невероятной ситуации.

Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль.

Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи.

Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», – сказал Шехич в интервью Dnevni Avaz.