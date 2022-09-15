Новичок «Локо» Педро Габриэл сравнил чемпионаты России и Бразилии

Новый вингер «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, какая лига сильнее – российская или бразильская.
«В РПЛ уровень футбола чуть ниже, чем в чемпионате Бразилии. Я бы сравнил российской чемпионат с Кубком Либертадорес.
В России много борьбы, поэтому надо быть хорошо готовым физически готовым. Я постараюсь адаптироваться. Пока это лишь начало для меня», – заявил Габриэл.
- «Локо» купил бразильца за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- Новичок выбрал себе 29-й номер.
Источник: «Чемпионат»