Новичок «Локо» Педро Габриэл сравнил чемпионаты России и Бразилии

Новый вингер «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, какая лига сильнее – российская или бразильская.

«В РПЛ уровень футбола чуть ниже, чем в чемпионате Бразилии. Я бы сравнил российской чемпионат с Кубком Либертадорес.

В России много борьбы, поэтому надо быть хорошо готовым физически готовым. Я постараюсь адаптироваться. Пока это лишь начало для меня», – заявил Габриэл.