Стало известно, сколько Федун заработал на продаже «Спартака»

Стали известны подробности ухода Леонида Федуна из «Спартака».

«Согласно соглашению о приобретении «Лукойлом» ФК «Спартак» и его инфраструктурных объектов – стадиона «Открытие банк Арена» и базы в Тарасовке – бывшие основные акционеры красно-белых Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить более 6 миллиардов рублей (около 98,4 миллиона евро).

Но эти средства останутся в распоряжении клуба. По решению Федуна и Алекперова в договор о продаже акций и спортсооружений включен пункт, согласно которому «Спартак» оставляет сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды первой команды», – сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Леонид Федун ничего не заработал на продаже клуба.