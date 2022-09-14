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    Стало известно, сколько Федун заработал на продаже «Спартака»

    Стали известны подробности ухода Леонида Федуна из «Спартака».

    «Согласно соглашению о приобретении «Лукойлом» ФК «Спартак» и его инфраструктурных объектов – стадиона «Открытие банк Арена» и базы в Тарасовке – бывшие основные акционеры красно-белых Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить более 6 миллиардов рублей (около 98,4 миллиона евро).

    Но эти средства останутся в распоряжении клуба. По решению Федуна и Алекперова в договор о продаже акций и спортсооружений включен пункт, согласно которому «Спартак» оставляет сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды первой команды», – сообщает «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, Леонид Федун ничего не заработал на продаже клуба.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +799

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Чистый отмыв бобла. Деньги из Лукойла перелили в Лукойл.

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      Рейтинг: +19725

      derrik2000 1 час назад

      "Таким образом, Леонид Федун ничего не заработал на продаже клуба."

      Не хрен лёнчика выставлять альтруистом.
      Он на землях ВОКРУГ стадиона такое БАБЛИЩЕ поднял, что можно ответить только названием одного старого хорошего фильма - "Вам и не снилось".
      А деньги за стадион по сравнению с поднятым - так... мелочь...

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      Рейтинг: +3308

      serhio80 > derrik2000 1 час назад

      Ну посчитай ещё сколько вложили) даже при коммунизме никто ничего не делал. Странно что ты этого так и не понял

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      Рейтинг: +5630

      rash1959 > derrik2000 1 час назад

      Опять тебе всё не так. Он деньги оставил клубу, а твой рот опять говно изрыгает. Смени аватарку, и свали в голубой лагерь.

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      Рейтинг: +10696

      "supermax" 1 час назад

      Солидно.... И правильно что не на трансферы оставили... Все-равно один шлак берём

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