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  • Стало известно, сколько Федун заработал на продаже «Спартака»

Стало известно, сколько Федун заработал на продаже «Спартака»

14 сентября 2022, 16:51
9

Стали известны подробности ухода Леонида Федуна из «Спартака».

«Согласно соглашению о приобретении «Лукойлом» ФК «Спартак» и его инфраструктурных объектов – стадиона «Открытие банк Арена» и базы в Тарасовке – бывшие основные акционеры красно-белых Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить более 6 миллиардов рублей (около 98,4 миллиона евро).

Но эти средства останутся в распоряжении клуба. По решению Федуна и Алекперова в договор о продаже акций и спортсооружений включен пункт, согласно которому «Спартак» оставляет сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды первой команды», – сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Леонид Федун ничего не заработал на продаже клуба.

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • При нем клуб взял все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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"supermax"
1663163703
Солидно.... И правильно что не на трансферы оставили... Все-равно один шлак берём
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derrik2000
1663163908
"Таким образом, Леонид Федун ничего не заработал на продаже клуба." Не хрен лёнчика выставлять альтруистом. Он на землях ВОКРУГ стадиона такое БАБЛИЩЕ поднял, что можно ответить только названием одного старого хорошего фильма - "Вам и не снилось". А деньги за стадион по сравнению с поднятым - так... мелочь...
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NewLife
1663173572
Достойно, несмотря на сопли местных дуриков.
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Fialet
1663177103
Как оно на самом деле, всё равно никто не скажет.
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zigbert
1663241302
Такой поступок Федуна достоин уважения.
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alefreddy
1663244309
сумма весьма скромная стадион более стоит
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