Матч «Арсенал» – ПСВ состоится 20 октября. Игра с «Ман Сити» перенесена

Стала известна новая дата перенесенного матча «Арсенал» – ПСВ в Лиге Европы.
Игра, назначенная на 15 сентября, была перенесена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Матч перенесен на 20 октября. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.
В связи с этим переносом матч 12-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (19 октября) также был отложен.
- Королева умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
Источник: сайт «Арсенала»