Матч «Арсенал» – ПСВ состоится 20 октября. Игра с «Ман Сити» перенесена

Стала известна новая дата перенесенного матча «Арсенал» – ПСВ в Лиге Европы.

Игра, назначенная на 15 сентября, была перенесена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Матч перенесен на 20 октября. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.

В связи с этим переносом матч 12-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (19 октября) также был отложен.