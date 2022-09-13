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    Лещук рассказал, что ему не нравится в игре «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в Кубке России.

    «Командой сыграли достаточно хорошо, единственное, что мне лично не нравится, что мы опускаемся в конце матча и даем сопернику создавать моменты около наших ворот. Это нужно как-то исправлять, потому что такая тенденция уже с прошлого сезона идет. Не очень хорошо.

    Что касается игры, то, в принципе, неплохо, было несколько моментов, где мог на выходе сыграть, ногами можно было чуть получше. Тяжело говорить по пропущенному голу, нужно посмотреть видео, что можно было сделать по-другому», – сказал Лещук.

    • Это первая победа «Динамо» в Кубке России.
    • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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