Лещук рассказал, что ему не нравится в игре «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в Кубке России.

«Командой сыграли достаточно хорошо, единственное, что мне лично не нравится, что мы опускаемся в конце матча и даем сопернику создавать моменты около наших ворот. Это нужно как-то исправлять, потому что такая тенденция уже с прошлого сезона идет. Не очень хорошо.

Что касается игры, то, в принципе, неплохо, было несколько моментов, где мог на выходе сыграть, ногами можно было чуть получше. Тяжело говорить по пропущенному голу, нужно посмотреть видео, что можно было сделать по-другому», – сказал Лещук.