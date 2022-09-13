Медведева рассказала, что популярнее – футбол или фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, что популярнее – фигурное катание или футбол.

«Я приверженец своего вида спорта, поэтому буду топить за фигурное катание. Считаю, что фигурное катание – один из самых популярных видов спорта. Думаю, чуть-чуть популярнее футбола.

Возможно, благодаря мне люди, которые следят за фигурным катанием, будут следить за футболом. Другие виды спорта тоже надо отслеживать. Это интересно», – сказала Медведева.