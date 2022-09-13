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    Где смотреть «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 14 сентября

    «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура Кубка России.

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    • Игра состоится в среду, 14 сентября.
    • Встреча пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
    • Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – Зенит

    Ставки на матч Крылья Советов – Зенит

    Коэффициенты:

    • Победа «Крыльев Советов» – 4.50
    • Ничья – 4.20
    • Победа «Зенита» – 1.70

    Источник: «Бомбардир»

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