Где смотреть «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 14 сентября

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 14 сентября.
- Встреча пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Крылья Советов – Зенит
- Победа «Крыльев Советов» – 4.50
- Ничья – 4.20
- Победа «Зенита» – 1.70
Источник: «Бомбардир»