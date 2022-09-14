Где смотреть «Локомотив» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 14 сентября

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 2-го тура Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 14 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
- Начало – в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Краснодар
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Краснодар
- Победа «Локомотива» – 2.55
- Ничья – 3.60
- Победа «Краснодара» – 2.65
Источник: «Бомбардир»