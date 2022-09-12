Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гурцкая: «Будет несправедливо, если «Спартак» закончит сезон в тройке. У них нет обороны»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартак» не попадет в топ-3 по итогам этого сезона РПЛ.

    «Конечно, «Спартак» не будет вторым. Скажу даже так: если «Спартак» будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Нельзя быть в тройке только за счeт Промеса и Соболева.

    Если ты добиваешься успеха через ошибки, то создаeтся впечатление ложной стабильности. Так быть не должно. Молодые ребята «Спартака» пока не готовы давать результат, Промес не молодеет.

    К примеру, ЦСКА сильно угадал с Карраскалем, который в расцвете сил. А Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа.

    ЦСКА берeт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо», — сказал Гурцкая.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • В 9 турах команда одержала 5 побед.

    Новости по теме
    Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
    Канчельскис: «В «Спартаке» творится бардак. Рассказывают сказки всей стране» 4
    Вяльбе рассказала, ждет ли звонка из «Спартака» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sinyhige 8 минут назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ------- https://0a.fit/zex

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1973

      Bozigit 25 минут назад

      От Заремы не много отдохнули, появился Гурцкая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15459

      NewLife 54 минуты назад

      Нашелся прыщ, который считает себя вправе решать, что справедливо, а что нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11