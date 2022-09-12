Гурцкая: «Будет несправедливо, если «Спартак» закончит сезон в тройке. У них нет обороны»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартак» не попадет в топ-3 по итогам этого сезона РПЛ.

«Конечно, «Спартак» не будет вторым. Скажу даже так: если «Спартак» будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Нельзя быть в тройке только за счeт Промеса и Соболева.

Если ты добиваешься успеха через ошибки, то создаeтся впечатление ложной стабильности. Так быть не должно. Молодые ребята «Спартака» пока не готовы давать результат, Промес не молодеет.

К примеру, ЦСКА сильно угадал с Карраскалем, который в расцвете сил. А Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа.

ЦСКА берeт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо», — сказал Гурцкая.