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    Юран: «Спартак» очень легко разобрать. Схема предсказуемая»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об игре «Спартака».

    – Я смотрю «Спартак». Когда я только закончил в «Химках», многие говорили, что это конкуренты «Зенита». Я говорил, давайте подождем, когда они встретятся с крепкими соперниками. И посмотрим, будет ли он соответствовать конкуренции или нет.

    – Нравится игра «Спартака»?

    – В матче с «Ростовом» была тренерская дуэль. И Карпин Абаскаля просто переиграл за счет того, что он разложил «Спартак». Футболисты «Ростова» за исключением первых 10–15 минут четко знали, где «притушить» при обороне, где воспользоваться ошибками.

    – По составу нравится «Спартак»?

    – Опять все всегда упирается в иностранцев. Они говорят, что у них футболистов нет. Там есть состав, из которого можно выжимать. Просто нужно тактически перестраивать, от соперника отходить. Но «Спартак», сколько матчей не смотрю, его разобрать очень легко. Схема предсказуемая. Абаскаль – молодой парень, ему, наверное, опыта не хватает.

    Я не могу представить тренера тридцати лет позвали в «Бенфику» или «Баварию». У нас же «Спартак» является одним из грандов, это имя. Что человек без опыта привнесет в «Спартак»?

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24637

      bset 6 минут назад

      Я думаю, Барселону Гвардиолы тоже несложно было разобрать. Только разбора недостаточно для победы

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      Рейтинг: +794

      Конопляных дел мастер 32 минуты назад

      Чего там разбирать? КлуП и так сыграл выше своего 10 места. Пора на своё место. Гыгыгы

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