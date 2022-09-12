Юран: «Спартак» очень легко разобрать. Схема предсказуемая»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об игре «Спартака».

– Я смотрю «Спартак». Когда я только закончил в «Химках», многие говорили, что это конкуренты «Зенита». Я говорил, давайте подождем, когда они встретятся с крепкими соперниками. И посмотрим, будет ли он соответствовать конкуренции или нет.

– Нравится игра «Спартака»?

– В матче с «Ростовом» была тренерская дуэль. И Карпин Абаскаля просто переиграл за счет того, что он разложил «Спартак». Футболисты «Ростова» за исключением первых 10–15 минут четко знали, где «притушить» при обороне, где воспользоваться ошибками.

– По составу нравится «Спартак»?

– Опять все всегда упирается в иностранцев. Они говорят, что у них футболистов нет. Там есть состав, из которого можно выжимать. Просто нужно тактически перестраивать, от соперника отходить. Но «Спартак», сколько матчей не смотрю, его разобрать очень легко. Схема предсказуемая. Абаскаль – молодой парень, ему, наверное, опыта не хватает.

Я не могу представить тренера тридцати лет позвали в «Бенфику» или «Баварию». У нас же «Спартак» является одним из грандов, это имя. Что человек без опыта привнесет в «Спартак»?