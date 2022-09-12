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  • Сборная России опубликовала расписание сентябрьского сбора

Сборная России опубликовала расписание сентябрьского сбора

12 сентября 2022, 14:17
4

РФС и тренерский штаб сборной России объявили расписание сентябрьского сбора национальной команды. 24 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Бишкеке против Киргизии.

19 сентября (понедельник):

  • 12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
  • 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ.

20 сентября (вторник):

  • 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

21 сентября (среда):

  • 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.

22 сентября (четверг):

  • 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
  • 15:00 – Вылет в Бишкек.

23 сентября (пятница):

  • 19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.
  • 20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.

24 сентября (суббота):

  • 20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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koli4ka
1662983297
так подробненько расписано всё на неделю,как будто играют финал ЧМ-2022 в Катаре со сборной Бразилии
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Shamil79
1662984968
продолжу расписание...победа со счётом 15-0
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НикКин
1662986943
Цирк да и только
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