Сборная России опубликовала расписание сентябрьского сбора

РФС и тренерский штаб сборной России объявили расписание сентябрьского сбора национальной команды. 24 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Бишкеке против Киргизии.

19 сентября (понедельник):

12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

– Сбор команды в УТЦ «Новогорск». 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ.

20 сентября (вторник):

18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

21 сентября (среда):

11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.

22 сентября (четверг):

11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

– Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками. 15:00 – Вылет в Бишкек.

23 сентября (пятница):

19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.

– Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок. 20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.

24 сентября (суббота):