Сборная России опубликовала расписание сентябрьского сбора

РФС и тренерский штаб сборной России объявили расписание сентябрьского сбора национальной команды. 24 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Бишкеке против Киргизии.
19 сентября (понедельник):
- 12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
- 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ.
20 сентября (вторник):
- 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
21 сентября (среда):
- 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.
22 сентября (четверг):
- 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
- 15:00 – Вылет в Бишкек.
23 сентября (пятница):
- 19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.
- 20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.
24 сентября (суббота):
- 20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.
Источник: сайт РФС