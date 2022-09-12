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    Сборная России опубликовала расписание сентябрьского сбора

    РФС и тренерский штаб сборной России объявили расписание сентябрьского сбора национальной команды. 24 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Бишкеке против Киргизии.

    19 сентября (понедельник):

    • 12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
    • 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ.

    20 сентября (вторник):

    • 18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

    21 сентября (среда):

    • 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.

    22 сентября (четверг):

    • 11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
    • 15:00 – Вылет в Бишкек.

    23 сентября (пятница):

    • 19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.
    • 20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.

    24 сентября (суббота):

    • 20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17121

      Cleaner 17 минут назад

      БаблоПилеж и имитация деятельности чиновников РФС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      НикКин 1 час назад

      Цирк да и только

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Shamil79 1 час назад

      продолжу расписание...победа со счётом 15-0

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    • ...
      Рейтинг: +1461

      koli4ka 2 часа назад

      так подробненько расписано всё на неделю,как будто играют финал ЧМ-2022 в Катаре со сборной Бразилии

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