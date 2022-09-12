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    Гурцкая: «Химки» – это «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о происходящем в «Химках».

    • Клуб дважды с начала сезона менял тренера.
    • Сначала вместо Сергея Юрана химчан возглавил Николай Писарев, а затем пришел Спартак Гогниев.
    • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

    «Химки» существуют для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем.

    Поэтому именно в «Химках» появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге.

    «Химки» уже года два существуют в чехарде, которая не останавливается, поэтому спикер в лице Терюшкова мог появиться только там – другая команда бы его не подпустила.

    «Химки» – «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян.

    Гогниев предал принципы, выпуская на поле Илью Садыгова? Он сильно хочет работать. Но я помню, как в «Ростове» Борис Ротенберг играл почти в каждом матче по 60 минут. Уровень Бердыева позволял выстроить тактические построения так, чтобы это не мешало команде.

    Вопрос – сможет ли Гогниев сделать так, чтобы и меценат команды был доволен, и команда не страдала. Нужно побольше времени, ведь у Гогниева сложный футбол», – сказал Гурцкая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +187

      НикКин 50 минут назад

      Да у нас весь футбол такой

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      Рейтинг: +1461

      koli4ka 2 часа назад

      ну какое такое реалити-шёу,цирк на дроте одним словом...

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      Рейтинг: +76

      Павлюченко9 3 часа назад

      Гуртская сам петросян

      0
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      Рейтинг: +4719

      Enter2006 3 часа назад

      Что правда то правда, по крайней мере на данное время.
      "«Химки» – «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян."

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