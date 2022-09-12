Гурцкая: «Химки» – это «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о происходящем в «Химках».

Клуб дважды с начала сезона менял тренера.

Сначала вместо Сергея Юрана химчан возглавил Николай Писарев, а затем пришел Спартак Гогниев.

Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

«Химки» существуют для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем.

Поэтому именно в «Химках» появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге.

«Химки» уже года два существуют в чехарде, которая не останавливается, поэтому спикер в лице Терюшкова мог появиться только там – другая команда бы его не подпустила.

«Химки» – «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян.

Гогниев предал принципы, выпуская на поле Илью Садыгова? Он сильно хочет работать. Но я помню, как в «Ростове» Борис Ротенберг играл почти в каждом матче по 60 минут. Уровень Бердыева позволял выстроить тактические построения так, чтобы это не мешало команде.

Вопрос – сможет ли Гогниев сделать так, чтобы и меценат команды был доволен, и команда не страдала. Нужно побольше времени, ведь у Гогниева сложный футбол», – сказал Гурцкая.