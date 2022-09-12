Роша оценил свой дебют за ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от первого матча в составе новой команды.

Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.

Он дебютировал в матче с «Краснодаром» (4:1).

Футболист вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это самое главное.

Я следил за игрой команды до того, как присоединился к ней. Поэтому мне удалось быстро адаптироваться. Все одноклубники помогают мне, а я помогаю им.

Матч действительно получился потрясающим. Теперь нужно работать дальше, и с таким настроем мы сможем зайти далеко», – сказал Роша.