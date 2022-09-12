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    Роша оценил свой дебют за ЦСКА

    Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от первого матча в составе новой команды.

    • Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он дебютировал в матче с «Краснодаром» (4:1).
    • Футболист вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

    «Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это самое главное.

    Я следил за игрой команды до того, как присоединился к ней. Поэтому мне удалось быстро адаптироваться. Все одноклубники помогают мне, а я помогаю им.

    Матч действительно получился потрясающим. Теперь нужно работать дальше, и с таким настроем мы сможем зайти далеко», – сказал Роша.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +990

      OOOVVV. 1 час назад

      По первой игре Виллиан оставил хорошее впечатление. Удачных игр ему.

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