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    Гурцкая назвал два клуба РПЛ, которые провели лучшую трансферную кампанию

    В РПЛ на этой неделе закрылось трансферное окно. Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что лучше всех поработали ЦСКА и «Динамо».

    «По трансферным кампаниям клубов на бумаге нравится, как усилился ЦСКА. Мойзес – очень хорошее приобретение, он фактурный, атлетичный, для РПЛ – просто идеально. Если говорить о других клубах, то всe сложнее. Тот же «Локомотив» – всe в минус. «Спартак» – непонятно. «Краснодар» тоже тяжело оценить. Нет уверенности, что пришедшие иностранцы будут сильнее россиян.

    В «Динамо» они хорошо поработали, закрыли позиции, которые им были нужны. Двух центральных защитников в деле уже увидели: Роберто Фернандес – очень классный, на Николаса Маричаля ещe посмотрим. Матиас Норманн – трансфер железного качества. Да, у него был не очень удачный сезон в Англии, но это качество», – считает Гурцкая.

    • Только 2 клуба РПЛ смогли в летнее окно заработать: «Крылья Советов» и «Сочи». Остальные команды отработали в финансовый минус.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
    • «Динамо» занимает 6-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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