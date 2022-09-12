Гурцкая назвал два клуба РПЛ, которые провели лучшую трансферную кампанию

В РПЛ на этой неделе закрылось трансферное окно. Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что лучше всех поработали ЦСКА и «Динамо».

«По трансферным кампаниям клубов на бумаге нравится, как усилился ЦСКА. Мойзес – очень хорошее приобретение, он фактурный, атлетичный, для РПЛ – просто идеально. Если говорить о других клубах, то всe сложнее. Тот же «Локомотив» – всe в минус. «Спартак» – непонятно. «Краснодар» тоже тяжело оценить. Нет уверенности, что пришедшие иностранцы будут сильнее россиян.

В «Динамо» они хорошо поработали, закрыли позиции, которые им были нужны. Двух центральных защитников в деле уже увидели: Роберто Фернандес – очень классный, на Николаса Маричаля ещe посмотрим. Матиас Норманн – трансфер железного качества. Да, у него был не очень удачный сезон в Англии, но это качество», – считает Гурцкая.