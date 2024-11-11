Агент Гурцкая: «Барко привезли в «Спартак» абсолютно случайно»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как Эсекьель Барко оказался в «Спартаке».

«Я знаю, как Барко появился в России – абсолютно случайно. После «Атланты» Барко рассчитывал на переезд в Европу, как Альмирон, который перешел в «Ньюкасл».

У Барко была большая агентская группа, она подвела его – Барко остался без агента. Какой-то третьеразрядный агент, который откуда-то знает Амарала по «Бенфике», такой же неходячка, как и Амарал, как-то связался с ним. И они случайно привезли сюда Барко.

Барко – находка «Спартака». Но если бы Барко не быканул и не обиделся на агента, который вернул его в «Ривер Плейт», Барко никогда не оказался бы в России», – заявил Гурцкая.

«Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.

Аргентинский атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах за новую команду.

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