Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Гурцкая: «Барко привезли в «Спартак» абсолютно случайно»

    Агент Гурцкая: «Барко привезли в «Спартак» абсолютно случайно»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как Эсекьель Барко оказался в «Спартаке».

    «Я знаю, как Барко появился в России – абсолютно случайно. После «Атланты» Барко рассчитывал на переезд в Европу, как Альмирон, который перешел в «Ньюкасл».

    У Барко была большая агентская группа, она подвела его – Барко остался без агента. Какой-то третьеразрядный агент, который откуда-то знает Амарала по «Бенфике», такой же неходячка, как и Амарал, как-то связался с ним. И они случайно привезли сюда Барко.

    Барко – находка «Спартака». Но если бы Барко не быканул и не обиделся на агента, который вернул его в «Ривер Плейт», Барко никогда не оказался бы в России», – заявил Гурцкая.

    • «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
    • Аргентинский атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах за новую команду.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Агент Гурцкая – об «Оренбурге» при Слишковиче: «Эта команда будет обречена через пять туров» 1
    Агент Гурцкая раскрыл причину увольнения Амарала из «Спартака» 10
    Гурцкая назвал виновного в появлении Абены в «Спартаке» 8
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    шахта Заполярная
    1731349555
    Случайно только кошки родятся
    Ответить
    Спартачище
    1731350063
    заврался бегемот совсем то случайно появился, то был в топ списке амарала
    Ответить
    Интерес
    1731350786
    Гуг-Гур-Цкая точно в доле! Врёт,как очевидец.
    Ответить
    FWSPM
    1731350823
    И это тоже похоже на правду а то как то странно этот Барков выглядел на фоне остальных теперь все понятно
    Ответить
    NewLife
    1731351076
    Это фантазер, брат))
    Ответить
    TIMOTHY
    1731354760
    Барко выпал из чемодана Промеса видимо при перевозке) спартаковские приколы как всегда)
    Ответить
    alefreddy
    1731355494
    вся жизнь случайность и это тоже
    Ответить
    VVM1964
    1731356241
    Случайно даже прыщ у тебя на заднице не выскочит ...! ))
    Ответить
    fakeid
    1731381405
    6 голов! ага. 1 со штрафного, 5 с левых пенальти, ноль с игры. топовый игрок, гы-гы!
    Ответить
    zigbert
    1731382757
    Если бы,да кабы. Рассказывай свои сказки.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 