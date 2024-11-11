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    • Агент Гурцкая раскрыл причину увольнения Амарала из «Спартака»

    Агент Гурцкая раскрыл причину увольнения Амарала из «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему руководство «Спартака» отправило в отставку спортивного директора Томаша Амарала.

    – Почему нельзя было объявить об уходе Амарала в середине декабря?

    – 10 января должны появиться новички, которые нужны этому тренеру. Если ты приведешь спортивного директора 25 декабря, кого он найдет за эти две недели?

    – В «Спартак» можно привести игроков, которые нужны тренеру, и без спортивного директора.

    – Летом Амарал пытался делать все по-европейски, хотя это чистая пыль в глаза. Он зачем-то написал по пять игроков на каждую позицию, которая требуется клубу.

    – Шорт-лист, нормальная история.

    – Для Европы – нормальная, для России – нерабочая. У тебя на шесть позиций есть 30 игроков, ты физически не можешь их проработать.

    Что получилось дальше? Амарал стал показывать кандидатов условному Жданову или Малышеву. Или даже был совет директоров с участием Матыцина.

    Руководство посмотрело: первые два места были впечатляющими, в том числе Барко. Это давало клубу надежду, что они могут бороться за первое-второе место.

    Дальше получилось так: первый – нет, второй не готов ехать в Россию, третий – «Мы вступили в переговоры, но он в итоге стоит не столько, сколько ты нам обещал. Не рубль, а два».

    После этого случилась ситуация с Актюркоглу, когда ни с того ни с сего Амарал зачем-то ввел зарплатную планку – в «Спартаке» никто не будет получать больше 2,5 миллионов.

    Если ты привозишь топовых игроков, которые стоят 15-20 миллионов, ты никогда в эту планку не поместишься.

    – Жданов, Малышев, Матыцин не могли Амаралу сказать, что на таких игроков, как Актюркоглу, нет зарплатного лимита?

    – Могли. Но у нас есть человек, которому мы доверяем. Мы доверяем ему сделать работу, он приходит и говорит: «Да хер с ним, с этим турком, я сейчас вам найду игрока сильнее за эти условия». Они говорят: «Ну, окей».

    В итоге – 25 августа, нихера нет, и в команде появляются Маркиньос и Абена. У «Спартака» были совсем другие деньги на летнюю трансферную кампанию, гораздо большие. Они хотели купить трех Барко, потратить 50 миллионов.

    Руководство терпело и ждало, чтобы Амарал дал такой же шорт-лист на зиму. Он дал его, но у Малышева и Жданова появляются какие-то связи, они же не сидят на месте.

    При самом простом просмотре оказалось, что первые номера вообще не знают о том, что есть интерес со стороны «Спартака». То есть это опять такая же *** [фигня], как и была летом.

    Мы пойдем за дорогими футболистами, а в итоге в январе будем брать того, кого приведет Станкович.

    • Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731344002
    Очередную дюжину неликвида купят за дорого. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1731344209
    ...складно всё звучит, только кто это довел до тебя? Что за сливы от руководства Спартака!?...
    Ответить
    Бомбардиръ
    1731344941
    Амарал замарал хрюшкин проект...
    Ответить
    serhio80
    1731345251
    Гурцкая, который щас даже не агент)
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