Семак – после разгрома «Оренбурга»: «Стоит отдать должное сопернику»

Инцест дело газовое)
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгром «Оренбурга» (8:0) в девятом туре РПЛ.
«Мы хорошо смотрелись, создавали моменты за счет скорости, интенсивности, но и «Оренбурга» было несколько очень опасных моментов, перекладина. Стоит отдать должное команде, которая хочет играть, не отходить от рисунка игры», – сказал Семак.
- «Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.
- Петербуржцы лидируют в таблице.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»