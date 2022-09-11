Семак – после разгрома «Оренбурга»: «Стоит отдать должное сопернику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгром «Оренбурга» (8:0) в девятом туре РПЛ.

«Мы хорошо смотрелись, создавали моменты за счет скорости, интенсивности, но и «Оренбурга» было несколько очень опасных моментов, перекладина. Стоит отдать должное команде, которая хочет играть, не отходить от рисунка игры», – сказал Семак.

«Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.

Петербуржцы лидируют в таблице.

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