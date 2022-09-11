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    Семак – после разгрома «Оренбурга»: «Стоит отдать должное сопернику»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгром «Оренбурга» (8:0) в девятом туре РПЛ.

    «Мы хорошо смотрелись, создавали моменты за счет скорости, интенсивности, но и «Оренбурга» было несколько очень опасных моментов, перекладина. Стоит отдать должное команде, которая хочет играть, не отходить от рисунка игры», – сказал Семак.

    • «Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют в таблице.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

    10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1479

      PNZ1985 13 минут назад

      Инцест дело газовое)

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      Рейтинг: +469

      Fialet 51 минуту назад

      «Стоит отдать должное сопернику». За то, что безропотно легли.

      0
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      Рейтинг: +7932

      vladik12 1 час назад

      Как всегда политкорректный Серж.

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