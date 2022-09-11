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    РПЛ. «Факел» в матче с «Локомотивом» добился первой победы в сезоне

    «Факел» в девятом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Воронежцы забили по голу в каждом из таймов.

    Хозяева впервые в сезоне победили. Таким образом, это их первый выигрыш в высшем дивизионе с 2001 года.

    «Факел» покинул зону вылета. «Локомотив» идет 11-м.

    Это был первый матч для «Факела» после ухода главного тренера Олега Василенко.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морозов, 45+6; 2:0 – Квеквескири, 58.

    «Факел»: Свинов, Черов (Калинин, 58), Суслов, Морозов (Магаль, 83), Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Акбашев, 58), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 46).

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов (Раконьяц, 66), Магкеев, Едвай (Мампасси, 74), Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук (Марадишвили, 46), Керк (Митай, 66), Камано, Игнатьев (Педриньо, 67).

    Предупреждения: Дмитриев, 4; Суслов, 18; Гонгадзе, 30; Мендель, 63 – Игнатьев, 40; Баринов, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +17074

      Cleaner 25 секунд назад

      И Урал опять в зоне вылета.

      0
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      Рейтинг: +7431

      BarStep 7 минут назад

      Деревенский футбол..
      Деревенский болельщик..
      Деревенская команда..

      Мило так!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1031

      ZAITZEFF2011 > BarStep 5 минут назад

      деревенский писака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Красногвардейчик 19 минут назад

      Молодцы ребята, бились......а Локо пора делать чистку в руководстве

      2
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      Рейтинг: +693

      Конопляных дел мастер 23 минуты назад

      Проводниц опять нагнули. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9746

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Такими темпами и до вылета не далеко.

      1
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      Рейтинг: +70

      Iskander_17 26 минут назад

      Ну что сказать, будем следить за локо в следующем сезоне в 1 дивизионе.

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      Рейтинг: +5406

      Красногорск_Фан 28 минут назад

      А я еще в Воронеж ехать хотел. Бог уберег. Судя по комментариям локомотив в глубоком кризисе, который становится только больше ((( ждем новых заявлений сектантов цорна о том на сколько мы стали ближе после игры с факелом к заявленным целям.

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      Рейтинг: +25559

      JTherry 30 минут назад

      поздравляю Факел в первой победой в РПЛ..!) Квеквекскири обвел защиту детским финтом и забил второй гол... Борзыкин: "...клуб, попавший в немецкий плен, сегодня был унижен в Воронеже"...

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      Рейтинг: +4105

      Дедуктор 39 минут назад

      ******** очень неплохо выглядел. Прирастает лига дриблерами.

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      Рейтинг: +4105

      Дедуктор 41 минуту назад

      Интересная игра получилась. Показательная. Скорость может бить класс, если этот класс без скорости. Не всегда, конечно. Но сегодня у Факела получилось. На радость симпатичному городу Воронежу. Локо выглядел, конечно, более классной командой. Но оказался неготов к такому прессингу и такой скорости. Наша футбольная элита, вообще, не привыкла иметь дело с быстрой игрой. Недаром "пешеходами" прозвали. А когда "элита" пытается принять эту скорость, сыпется качество передач. Что Локо наглядно и продемонстрировал. В общем, Факел на правильном пути. Как по мне, так наш чемпионат становится всё более интересным.

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      Рейтинг: +6733

      Антибиотик > Дедуктор 36 минут назад

      Какой класс??? Где ты его видел? И какой прессинг? Ты видел статистику владения мячом? Просто Факелу повезло, сегодня они играли с командой ФНЛ.

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      Рейтинг: +673

      3meeeD > Дедуктор 21 минуту назад

      Тебе там Кличко текст подсказывает?)

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