РПЛ. «Факел» в матче с «Локомотивом» добился первой победы в сезоне

«Факел» в девятом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Воронежцы забили по голу в каждом из таймов.

Хозяева впервые в сезоне победили. Таким образом, это их первый выигрыш в высшем дивизионе с 2001 года.

«Факел» покинул зону вылета. «Локомотив» идет 11-м.

Это был первый матч для «Факела» после ухода главного тренера Олега Василенко.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морозов, 45+6; 2:0 – Квеквескири, 58.

«Факел»: Свинов, Черов (Калинин, 58), Суслов, Морозов (Магаль, 83), Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Акбашев, 58), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 46).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Раконьяц, 66), Магкеев, Едвай (Мампасси, 74), Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук (Марадишвили, 46), Керк (Митай, 66), Камано, Игнатьев (Педриньо, 67).

Предупреждения: Дмитриев, 4; Суслов, 18; Гонгадзе, 30; Мендель, 63 – Игнатьев, 40; Баринов, 65.

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