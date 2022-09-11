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РПЛ. «Факел» в матче с «Локомотивом» добился первой победы в сезоне

11 сентября 2022, 17:00
36

«Факел» в девятом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Воронежцы забили по голу в каждом из таймов.

Хозяева впервые в сезоне победили. Таким образом, это их первый выигрыш в высшем дивизионе с 2001 года.

«Факел» покинул зону вылета. «Локомотив» идет 11-м.

Это был первый матч для «Факела» после ухода главного тренера Олега Василенко.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морозов, 45+6; 2:0 – Квеквескири, 58.

«Факел»: Свинов, Черов (Калинин, 58), Суслов, Морозов (Магаль, 83), Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Акбашев, 58), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 46).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Раконьяц, 66), Магкеев, Едвай (Мампасси, 74), Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук (Марадишвили, 46), Керк (Митай, 66), Камано, Игнатьев (Педриньо, 67).

Предупреждения: Дмитриев, 4; Суслов, 18; Гонгадзе, 30; Мендель, 63 – Игнатьев, 40; Баринов, 65.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Факел Локомотив
Комментарии (36)
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фанат джигурды
1662905018
Поздравляю Факел с первой победой. Защитникам немчуры и самой немчуре желаю самого плохого!!! УНИК!!!
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GoLenaStop
1662905113
Такого результата не ожидалось... Жесть. Воронеж - с ПОБЕДОЙ!
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Антибиотик
1662905627
Весь этот мусор: плутник, шендрик, пястолов, бабаев, фадеев, филатов (ушлепки из совдира), леонченко, цорн, рентерия, меккель, щиголев, циннбауэр... Твари, все на свалку!!! Вы позор РОССИИ!!!
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insider_retro
1662905777
Факел "ядрёный как кабан"... С победой воронежцев!
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Антибиотик
1662905853
В РЖД понимают, что совдир фк "Локомотив" окунул всю госкорпорацию головой в дерьмо???
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житель СПб
1662906014
Воронеж, Факел - поздравляю! Продолжайте в том же духе!
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JTherry
1662906931
поздравляю Факел в первой победой в РПЛ..!) Квеквекскири обвел защиту детским финтом и забил второй гол... Борзыкин: "...клуб, попавший в немецкий плен, сегодня был унижен в Воронеже"...
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Красногорск_Фан
1662907030
А я еще в Воронеж ехать хотел. Бог уберег. Судя по комментариям локомотив в глубоком кризисе, который становится только больше ((( ждем новых заявлений сектантов цорна о том на сколько мы стали ближе после игры с факелом к заявленным целям.
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Красногвардейчик
1662907599
Молодцы ребята, бились......а Локо пора делать чистку в руководстве
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portero
1662908854
Молодцы играют неплохо, удачи чуток не хватало. С первой победой!!!!
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