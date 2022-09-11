Гладышев: «Многие плакали во время прощальной речи Шварца в «Динамо»

Футболист «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, как уходил из клуба бывший главный тренер Сандро Шварц.

«Мы все знали, что он уйдeт. Он сказал за несколько дней до матча со «Спартаком». Когда он выдал эмоциональную прощальную речь, многие люди плакали, у него самого слeзы были. Очень трудный момент. Мы не хотели, чтобы он уходил; не знали, кто будет после него. Сандро – очень сильный тренер, который всем нам многое дал», – сказал Гладышев.