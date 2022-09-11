Зделар: «ЦСКА растет как команда»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о прогрессе команды.

«ЦСКА растeт как команда, мы прибавляем. Вы знаете, сколько игроков к нам пришло. Мы узнаeм друг друга. Мы сами ещe не до конца понимаем, что мы на самом деле можем показывать на поле. На это нужно время. Надеюсь, что все увидят это в следующих играх.

Слишком рано говорить о том, что мы можем бороться с «Зенитом». Сыграно только восемь туров. Отвечу на этот вопрос в декабре», – сказал серб.