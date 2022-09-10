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    Федотов: «Мне нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они подольше остались в Москве»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что присутствие родителей в Москве положительно влияет на его форварда Адольфо Гайча.

    — Чьих родителей игроков вы бы следующих позвали на стадион ЦСКА?

    — Всех сразу. Родители — движущая сила, которая дала нам жизнь. Мы видим, как это окрыляет футболистов. Не у всех так получается. На некоторых это оказывает серьезное давление и игры не получаются.

    — Вам нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они остались в Москве подольше…

    — 100 процентов.

    — Это мама Гайча настояла на встрече с вами?

    — Нет-нет. Это была случайная встреча. Я проходил и увидел знакомое очертание лица.

    • Мама Гайча присутствовала на матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
    • Аргентинец забил «Краснодару».
    • Гайч в ЦСКА с 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    10.09.2022 22:55
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