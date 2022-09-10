Федотов: «Мне нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они подольше остались в Москве»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что присутствие родителей в Москве положительно влияет на его форварда Адольфо Гайча.
— Чьих родителей игроков вы бы следующих позвали на стадион ЦСКА?
— Всех сразу. Родители — движущая сила, которая дала нам жизнь. Мы видим, как это окрыляет футболистов. Не у всех так получается. На некоторых это оказывает серьезное давление и игры не получаются.
— Вам нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они остались в Москве подольше…
— 100 процентов.
— Это мама Гайча настояла на встрече с вами?
— Нет-нет. Это была случайная встреча. Я проходил и увидел знакомое очертание лица.
- Мама Гайча присутствовала на матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
- Аргентинец забил «Краснодару».
- Гайч в ЦСКА с 2020 года.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»