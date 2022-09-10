Федотов: «Мне нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они подольше остались в Москве»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что присутствие родителей в Москве положительно влияет на его форварда Адольфо Гайча.

— Чьих родителей игроков вы бы следующих позвали на стадион ЦСКА?

— Всех сразу. Родители — движущая сила, которая дала нам жизнь. Мы видим, как это окрыляет футболистов. Не у всех так получается. На некоторых это оказывает серьезное давление и игры не получаются.

— Вам нужно договориться с родителями Гайча, чтобы они остались в Москве подольше…

— 100 процентов.

— Это мама Гайча настояла на встрече с вами?

— Нет-нет. Это была случайная встреча. Я проходил и увидел знакомое очертание лица.