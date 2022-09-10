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    РПЛ. «Химки» сыграли вничью с «Крыльями» и не могут выиграть 6-й матч подряд после увольнения Юрана

    Закончился матч 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью – 0:0.

    Подмосковная команда впервые набрала очко после увольнения главного тренера Сергея Юрана. До этого клуб потерпел пять поражений (четыре в РПЛ, еще одно – в Кубке России).

    На 20-й минуте Матео Барач из «Химок» не забил пенальти – удар отразил Илья Лантратов.

    «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице (8 очков), «Крылья» – девятое (10 очков).

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Крылья Советов (Самара) – 0:0

    Незабитый пенальти: Барач, 20.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1671

      Sviro 1 час назад

      Крылья теряют очки с командами в нижней зоне таблицы. Закончит сезон в этой зоне, если не вылетит. Тьфу!!!

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      Рейтинг: +18738

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Это карма !!!

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      Рейтинг: +1598

      Alex Y 3 часа назад

      Ну вот очко Химки взяли))

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      Рейтинг: +13868

      Skull_Boy 3 часа назад

      Даешь Химки в пердив

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      Рейтинг: +1057

      ВасяК 3 часа назад

      Точно, заколдовал!!!

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      Рейтинг: +5393

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Лантратов молодец. Спас и не единожды. Очко имени лантратова

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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Красногорск_Фан 3 часа назад

      Хм .Лучше - ничья имени Лантратова . А в остальном согласен .

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      Рейтинг: +97

      Ill Ich > Красногорск_Фан 3 часа назад

      Даже "включал Нойера" и ничего ему за это не прилетело!

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