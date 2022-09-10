РПЛ. «Химки» сыграли вничью с «Крыльями» и не могут выиграть 6-й матч подряд после увольнения Юрана

Закончился матч 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью – 0:0.

Подмосковная команда впервые набрала очко после увольнения главного тренера Сергея Юрана. До этого клуб потерпел пять поражений (четыре в РПЛ, еще одно – в Кубке России).

На 20-й минуте Матео Барач из «Химок» не забил пенальти – удар отразил Илья Лантратов.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице (8 очков), «Крылья» – девятое (10 очков).

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара) – 0:0

Незабитый пенальти: Барач, 20.

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