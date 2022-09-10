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Педриньо рассказал, что знал о «Локомотиве» до перехода

10 сентября 2022, 11:51
1

Новичок «Локомотива» Педриньо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Что слышал про «Локомотив» до своего перехода? Про бразильцев, которые выступают здесь?

– Мне знакомы многие бразильцы, которые выступали в России. О «Локомотиве» знал, что это команда с большими традициями, выигрывала трофеи. Знаю о мощной поддержке болельщиков и уже очень жду своего дебюта на домашнем стадионе.

«Локомотив» успешно развивает молодых игроков. В команде есть мои соотечественники Лукас Фассон, Гилерме, они помогут мне с адаптацией.

– Следил ли за чемпионатом России, смотрел ли обзоры матчей?

– В Бразилии РПЛ особо не освещается, но какие-то игры я смотрел. Точно знаю, что бразильцам в России комфортно. Хочу показать здесь свой уровень.

– Почему выбрал именно этот игровой номер?

– В прошлом клубе я успешно играл под 29-м номером, поэтому решил оставить его. А так бы взял 11-й.

Дорогие болельщики «Локомотива»! Можете не сомневаться, что я отдам все свои силы для того, чтобы клуб добивался успехов.

Я пришeл сюда не только забивать голы и делать ассисты, но и играть на команду. Очень жду встречи с вами на стадионе. Вперeд, к новым победам!

  • «Локо» купил бразильца за 3,5 миллиона евро.
  • Контракт с Педриньо рассчитан на 4 года.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
Комментарии (1)
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Антибиотик
1662836149
Вот же брешет)))
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