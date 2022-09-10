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    Педриньо рассказал, что знал о «Локомотиве» до перехода

    Новичок «Локомотива» Педриньо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

    – Что слышал про «Локомотив» до своего перехода? Про бразильцев, которые выступают здесь?

    – Мне знакомы многие бразильцы, которые выступали в России. О «Локомотиве» знал, что это команда с большими традициями, выигрывала трофеи. Знаю о мощной поддержке болельщиков и уже очень жду своего дебюта на домашнем стадионе.

    «Локомотив» успешно развивает молодых игроков. В команде есть мои соотечественники Лукас Фассон, Гилерме, они помогут мне с адаптацией.

    – Следил ли за чемпионатом России, смотрел ли обзоры матчей?

    – В Бразилии РПЛ особо не освещается, но какие-то игры я смотрел. Точно знаю, что бразильцам в России комфортно. Хочу показать здесь свой уровень.

    – Почему выбрал именно этот игровой номер?

    – В прошлом клубе я успешно играл под 29-м номером, поэтому решил оставить его. А так бы взял 11-й.

    Дорогие болельщики «Локомотива»! Можете не сомневаться, что я отдам все свои силы для того, чтобы клуб добивался успехов.

    Я пришeл сюда не только забивать голы и делать ассисты, но и играть на команду. Очень жду встречи с вами на стадионе. Вперeд, к новым победам!

    • «Локо» купил бразильца за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с Педриньо рассчитан на 4 года.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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