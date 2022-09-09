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  • РПЛ. «Сочи» победил «Динамо» и опередил «Спартак», Нобоа забил бывшему клубу

РПЛ. «Сочи» победил «Динамо» и опередил «Спартак», Нобоа забил бывшему клубу

9 сентября 2022, 21:52
33

«Сочи» на старте девятого тура РПЛ победил дома «Динамо». У сочинцев отличился бывший динамовец Кристиан Нобоа.

Сочинцы поднялись на пятое место, догнав «Динамо» и опередив «Спартак».

«Динамо» впервые в сезоне РПЛ проиграло.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Сарвели, 65), Нобоа, Юсупов (Кравцов, 79), Мелкадзе (Ушатов, 88).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса, 66), Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 78), Захарян, Макаров, Гагнидзе (Норманн, 46), Грулeв (Лесовой, 46), Тюкавин (Смолов, 46).

Предупреждения: Юсупов, 63 – Скопинцев, 37.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Спартак Нобоа Кристиан
Комментарии (33)
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житель СПб
1662749671
Браво, Сочи!
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portero
1662749721
Во втором Сочи просели физически как всегда, а Динамо не смогло... Первый тайм в одну калитку выиграли Сочи. С заслуженной победой!!!!
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Князев
1662749882
Подлый жадный и жалкий матч-премьер. Мы придём к власти в СССР и разгоним всю шоблу .
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Фитоняшич
1662749966
Что вы несёте? Сочи по всем параметрам хуже Спартака. Если Сочи выигрывает у Динамо, Динамо выигрывает у Спартака, а Спартак у Сочи, то Спартак по разнице мячей и количеству матчей точно выше Сочи. Там нет иного исхода.
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Ill Ich
1662749988
Динамовцев поначалу просто размазали. Казалось, что разгром неизбежен. Но всего лишь минимальный проигрыш.
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САДЫЧОК
1662750323
Тренер Динамо- физрук ! Гнать его немедленно !
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mutabor0992
1662750753
Душераздерающее зрелище!Играли 2 удобрения.На трибунах полторы калеки...Днище!!!
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ySS
1662750881
Пока поле ещё не было убито в хлам питерские курортники забили пару выходящим из раздевалки динамикам) Дальше бей-беги, навешивай)
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Ziklop
1662750887
Сочинцев с победой! Джанаев на гол в свои ворота в первом тайме поставил !
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morgan59
1662752400
Сочи с победой.
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