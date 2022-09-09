РПЛ. «Сочи» победил «Динамо» и опередил «Спартак», Нобоа забил бывшему клубу

«Сочи» на старте девятого тура РПЛ победил дома «Динамо». У сочинцев отличился бывший динамовец Кристиан Нобоа.
Сочинцы поднялись на пятое место, догнав «Динамо» и опередив «Спартак».
«Динамо» впервые в сезоне РПЛ проиграло.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Сарвели, 65), Нобоа, Юсупов (Кравцов, 79), Мелкадзе (Ушатов, 88).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса, 66), Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 78), Захарян, Макаров, Гагнидзе (Норманн, 46), Грулeв (Лесовой, 46), Тюкавин (Смолов, 46).
Предупреждения: Юсупов, 63 – Скопинцев, 37.
Источник: Бомбардир.ру