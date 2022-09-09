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    РПЛ. «Сочи» победил «Динамо» и опередил «Спартак», Нобоа забил бывшему клубу

    «Сочи» на старте девятого тура РПЛ победил дома «Динамо». У сочинцев отличился бывший динамовец Кристиан Нобоа.

    Сочинцы поднялись на пятое место, догнав «Динамо» и опередив «Спартак».

    «Динамо» впервые в сезоне РПЛ проиграло.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Сарвели, 65), Нобоа, Юсупов (Кравцов, 79), Мелкадзе (Ушатов, 88).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса, 66), Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 78), Захарян, Макаров, Гагнидзе (Норманн, 46), Грулeв (Лесовой, 46), Тюкавин (Смолов, 46).

    Предупреждения: Юсупов, 63 – Скопинцев, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2022 21:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      omitrene 15 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +17023

      paracetamol 44 минуты назад

      Покупки смуглых полицаев ментам не помогли. Ждите Зенит!

      0
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      Рейтинг: +1971

      morgan59 2 часа назад

      Сочи с победой.

      3
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      Рейтинг: +2804

      Ziklop 3 часа назад

      Сочинцев с победой!
      Джанаев на гол в свои ворота в первом тайме поставил !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7463

      Томик > Ziklop 57 минут назад

      Не уймется никак. Просрал чемпионство "Спартака" когда-то в двух матчах и опять за своё. Мы помним.

      0
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      Рейтинг: +459

      Fialet > Томик 35 минут назад

      С какого хера чемпионство то? Они весь тот чемпионат отставали от Рубина.

      0
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      Рейтинг: +5387

      ySS 3 часа назад

      Пока поле ещё не было убито в хлам питерские курортники забили пару выходящим из раздевалки динамикам)
      Дальше бей-беги, навешивай)

      1
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      Рейтинг: +4078

      mutabor0992 3 часа назад

      Душераздерающее зрелище!Играли 2 удобрения.На трибунах полторы калеки...Днище!!!

      4
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      Рейтинг: +9442

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Тренер Динамо- физрук ! Гнать его немедленно !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Ill Ich 3 часа назад

      Динамовцев поначалу просто размазали. Казалось, что разгром неизбежен. Но всего лишь минимальный проигрыш.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25538

      JTherry > Ill Ich 3 часа назад

      Джанаев помог избежать разгрома, дриблингом "порадовал"...)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Ill Ich > JTherry 2 часа назад

      И на старуху бывает проруха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Фитоняшич 3 часа назад

      Что вы несёте? Сочи по всем параметрам хуже Спартака.
      Если Сочи выигрывает у Динамо, Динамо выигрывает у Спартака, а Спартак у Сочи, то Спартак по разнице мячей и количеству матчей точно выше Сочи. Там нет иного исхода.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Фитоняшич > Фитоняшич 3 часа назад

      Похоже, что Спартак даже выше Динамо должен оказаться по итогам этого матча.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25538

      JTherry > Фитоняшич 3 часа назад

      если в заголовке бомбардира нет слова Спартак, то сообщение никто читать не будет...) да и сам заголовок не всегда соответствует содержанию, такие вот профи на этом сайте - от газпрёма "засланцы"...)

      5
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      Рейтинг: +2804

      Ziklop > Фитоняшич 3 часа назад

      тур завершится и всё встанет на свои места!
      там ещё Ростов есть с 16 очками и разное количество игр.

      0
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      Рейтинг: +13577

      playsh > JTherry 3 часа назад

      Весьма верное наблюдение про Спартак,в самую точку.

      1
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      Рейтинг: +40

      динамо москов > Фитоняшич 2 часа назад

      Я согласен, что приписывание Спартака в заголовок - идея, мягко говоря, очень тупая, но по таблице на данную минуту Сочи выше Спартака, так как в случае равенства очков первым показателем идут игры между собой. Сейчас одинаковое количество очков у 4 команд (Динамо, Сочи, Спартак, Ростов) И если проводить мини таблицу игр между собой, то у Динамо и Сочи 4 очка, у Спартака - 3 очка, у Ростова - 2 очка. Соответственно, Сочи выше Спартака.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Фитоняшич > динамо москов 1 час назад

      А, Ростов сыграл и с Сочи, и с Динамо уже, оказывается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7463

      Томик > динамо москов 52 минуты назад

      То есть если "Ростов" выиграет у "Спартака", то "Спартак" сразу обгонит "Динамо" и "Сочи"? А сейчас ниже. Хрень какая-то, извините уж.

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      Рейтинг: +17023

      paracetamol > Фитоняшич 42 минуты назад

      А Зенит выносит их всех в одну калитку!

      0
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      Рейтинг: +820

      Князев 3 часа назад

      Подлый жадный и жалкий матч-премьер. Мы придём к власти в СССР и разгоним всю шоблу .

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      Рейтинг: +354

      ScarlettOgusania > Князев 2 часа назад

      Во, зомби, даёт, уже такой страны 30 лет нет, а он все в духе КПСС пишет)

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