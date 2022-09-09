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    «Карпин правильно сделал». Агент – о невызове Оздоева в сборную

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопросы о непопадании игрока в состав сборной России на сентябрьский сбор.

    – Мы не обсуждали с Магомедом его возвращение в сборную России. Еще есть Дзюба. Головин не приедет. Миранчук не попал в состав, Черышев.

    Есть большая группа футболистов, которые могли бы попасть.

    – Карпин или кто-то из тренеров сборной России объяснил Магомеду, почему его не включили в расширенный состав?

    – Мое мнение, что главный тренер сборной не должен объяснять футболистам свои решения. Если объяснять одному, то надо делать тоже самое всем игрокам из Премьер-лиги, не попавшим в сборную.

    – После Евро-2020 Оздоева ни разу не вызывали в сборную России. Нет ли у него какого-то конфликта с Карпиным?

    – Нет, Магомед – не конфликтный человек. Тем более с Карпиным никогда не было конфликтов. И даже не намечается.

    – Карпина спросили, почему нет Оздоева в составе, и он сослался на логистику. Сейчас действительно из Турции так сложно добраться до России? Вроде самолеты летают.

    – Карпин правильно сделал. Магомед – хороший футболист, который может принести пользу сборной. У него была травма. По объективным причинам он не мог играть в сборной России, когда ее возглавил Карпин. Он и в «Зените» не играл.

    Потом начались все эти события. Нас отстранили. Мы не знаем, что будет через полгода или год. Вернут ли сборную России? Останется ли Карпин ее тренером?

    Зачем ему говорить что-то негативное про Оздоева и Дзюбу? Может, настанет момент, когда ему придется их вызвать. Зачем сжигать мосты?

    По большому счету, сейчас нет большой необходимости, чтобы дергать легионеров в сборную для игры с Киргизией.

    • В сборную вызваны только игроки из РПЛ.
    • Карпин говорил, что не вызывал футболистов старше 30 лет.
    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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