«Карпин правильно сделал». Агент – о невызове Оздоева в сборную

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопросы о непопадании игрока в состав сборной России на сентябрьский сбор.

– Мы не обсуждали с Магомедом его возвращение в сборную России. Еще есть Дзюба. Головин не приедет. Миранчук не попал в состав, Черышев.

Есть большая группа футболистов, которые могли бы попасть.

– Карпин или кто-то из тренеров сборной России объяснил Магомеду, почему его не включили в расширенный состав?

– Мое мнение, что главный тренер сборной не должен объяснять футболистам свои решения. Если объяснять одному, то надо делать тоже самое всем игрокам из Премьер-лиги, не попавшим в сборную.

– После Евро-2020 Оздоева ни разу не вызывали в сборную России. Нет ли у него какого-то конфликта с Карпиным?

– Нет, Магомед – не конфликтный человек. Тем более с Карпиным никогда не было конфликтов. И даже не намечается.

– Карпина спросили, почему нет Оздоева в составе, и он сослался на логистику. Сейчас действительно из Турции так сложно добраться до России? Вроде самолеты летают.

– Карпин правильно сделал. Магомед – хороший футболист, который может принести пользу сборной. У него была травма. По объективным причинам он не мог играть в сборной России, когда ее возглавил Карпин. Он и в «Зените» не играл.

Потом начались все эти события. Нас отстранили. Мы не знаем, что будет через полгода или год. Вернут ли сборную России? Останется ли Карпин ее тренером?

Зачем ему говорить что-то негативное про Оздоева и Дзюбу? Может, настанет момент, когда ему придется их вызвать. Зачем сжигать мосты?

По большому счету, сейчас нет большой необходимости, чтобы дергать легионеров в сборную для игры с Киргизией.