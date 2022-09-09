Акинфеев назвал причину ухода Березуцкого из ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий решил покинуть пост главного тренера команды.

«Насколько я понимаю, Алексей понял, что ему тяжело работать. Сезон не был провальным. Но он решил так, что мы можем сказать?

Да, были провальные матчи, но если взять на дистанции, с тем составом, что был у ЦСКА, закончили нормально.

Я догадывался тура за три до конца, что такая история может произойти. Мы конкретно об этом не говорили, нужно было спокойно доиграть чемпионат.

Потом я поговорил с Алексеем, он говорил: «Я хочу быть тренером, но пока не вытягиваю». Человек пришeл и сказал честно.

Год был тяжeлым, сборы были австрийские, испанские, не было соперников. Он пришeл в такую струю. Ты был сначала футболистом, тебе было по барабану, за тебя всe делают: отель, еду, повар подбегает. Только играй в PlayStation, книжку читай и отдыхай.

А здесь рутинная работа: ты просыпаешься в 8 утра, завтракаешь и до 12 ночи ты должен фигачить.

Насколько я знаю, если бы Алексей не принял это решение, то остался бы главным тренером команды», – заявил Акинфеев.