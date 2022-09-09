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    Акинфеев назвал причину ухода Березуцкого из ЦСКА

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий решил покинуть пост главного тренера команды.

    «Насколько я понимаю, Алексей понял, что ему тяжело работать. Сезон не был провальным. Но он решил так, что мы можем сказать?

    Да, были провальные матчи, но если взять на дистанции, с тем составом, что был у ЦСКА, закончили нормально.

    Я догадывался тура за три до конца, что такая история может произойти. Мы конкретно об этом не говорили, нужно было спокойно доиграть чемпионат.

    Потом я поговорил с Алексеем, он говорил: «Я хочу быть тренером, но пока не вытягиваю». Человек пришeл и сказал честно.

    Год был тяжeлым, сборы были австрийские, испанские, не было соперников. Он пришeл в такую струю. Ты был сначала футболистом, тебе было по барабану, за тебя всe делают: отель, еду, повар подбегает. Только играй в PlayStation, книжку читай и отдыхай.

    А здесь рутинная работа: ты просыпаешься в 8 утра, завтракаешь и до 12 ночи ты должен фигачить.

    Насколько я знаю, если бы Алексей не принял это решение, то остался бы главным тренером команды», – заявил Акинфеев.

    • ЦСКА занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ.
    • Вместо Березуцкого клуб пригласил Владимира Федотова.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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