Глушенков: «Есть цель уехать в Европу. Мечтаю перейти в «Барселону»

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что хочет перейти в европейский клуб.
— Есть цель в будущем уехать в Европу?
— У всех футболистов есть цель уехать в Европу, я не исключение. Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро все будет хорошо — в футбольном плане, и не только.
— У тебя есть мечта о какой-то конкретной лиге или команде?
— Сейчас буду прям банален — «Барселона». Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем, не загадываю, что будет дальше.
- 23-летний игрок стоит 1,8 миллиона евро. Именно за эту сумму «Крылья» выкупили футболиста у «Спартака».
- Игрок провел в «Спартаке» 3 года (с перерывами на аренды).
- Глушенков – воспитанник «Чертаново».
Источник: «Матч ТВ»