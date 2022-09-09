Глушенков: «Есть цель уехать в Европу. Мечтаю перейти в «Барселону»

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что хочет перейти в европейский клуб.

— Есть цель в будущем уехать в Европу?

— У всех футболистов есть цель уехать в Европу, я не исключение. Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро все будет хорошо — в футбольном плане, и не только.

— У тебя есть мечта о какой-то конкретной лиге или команде?

— Сейчас буду прям банален — «Барселона». Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем, не загадываю, что будет дальше.