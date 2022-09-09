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    Глушенков: «Есть цель уехать в Европу. Мечтаю перейти в «Барселону»

    Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что хочет перейти в европейский клуб.

    — Есть цель в будущем уехать в Европу?

    — У всех футболистов есть цель уехать в Европу, я не исключение. Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро все будет хорошо — в футбольном плане, и не только.

    — У тебя есть мечта о какой-то конкретной лиге или команде?

    — Сейчас буду прям банален — «Барселона». Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем, не загадываю, что будет дальше.

    • 23-летний игрок стоит 1,8 миллиона евро. Именно за эту сумму «Крылья» выкупили футболиста у «Спартака».
    • Игрок провел в «Спартаке» 3 года (с перерывами на аренды).
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +725

      (Меня за банили) 45 минут назад

      Для начала нужно хотя бы в РПЛ показать что-то. По факту дно обыкновенное.

      0
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      Рейтинг: +32917

      VVM1964 1 час назад

      Не ну мечты конечно должны быть, но хотя бы хоть чуть-чуть реальные !!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15364

      Fusballer 1 час назад

      Левандовский в 33 года перешёл в Барселону. Так что всё возможно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      Fialet > Fusballer 27 минут назад

      Это называется "сравнил жопу с пальцем".

      1
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      Рейтинг: +1473

      alefreddy 1 час назад

      мечтать не вредно но надо жить реалиями

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      Рейтинг: +2456

      andrej-lucevich 2 часа назад

      губу раскатал

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      Рейтинг: +17021

      paracetamol 2 часа назад

      Только таких криволапых Барсе не хватало!

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      Рейтинг: +46

      Павлюченко9 2 часа назад

      Барселона не топ клуб зачем мечтать о помойке Спартак в плане величия гораздо лучше.

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