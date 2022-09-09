Гладышев: «Каждый день подкалываем Захаряна этим «Челси». Он смотрелся бы лучше Зиеша»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладыше рассказал, как в команде отреагировали на несостоявшийся переход Арсена Захаряна в «Челси».

– После матча с «Уралом» Арсен давал интервью, а мимо проходил Фeдор Смолов, который выкрикивал «Челси», «Челси». Постоянно его цепляете?

– Вообще по любой ситуации! Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: «Заха, куда вы с ним теперь поедете?» Про Загреб ему говорили, что «Челси» проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше.

Каждый день теперь подкалываем его этим «Челси». Было, наверное, уже вообще всe.

– Его это задевает?

– Не, тоже смеeтся со всеми. Спокойно работает дальше.

– Как он воспринял эту информацию?

– Любой футболист был бы в шоке, когда зовeт клуб АПЛ, который выиграл Лигу чемпионов год назад. Со стороны это не было видно. Думаю, он переживал внутри. Но в команде тему вроде не обсуждал.

– Он бы смог заиграть в «Челси»?

– Было бы сложно, но попытаться надо в любом случае. Всегда можно вернуться или доказать через аренды.