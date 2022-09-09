Головин назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что рассчитывает завершить карьеру в России.
– Когда ты только начинал играть в «Монако», то сказал: «Если мне очень сильно понравится, и я влюблюсь в это место, то буду только рад тут остаться». Влюбился в место? Допускаешь ли, что будешь играть здесь до конца карьеры?
– Мне точно нравится это место! Я здесь уже очень долго – и переподписывал контракт. А по поводу того, чтобы остаться в «Монако», – под конец карьеры в любом случае хочу вернуться в Россию.
– Речь именно о ЦСКА?
– Речь о родной стране. Конечно, в идеале хотелось бы в ЦСКА, но кто знает, какая ситуация будет на тот момент?
- В 2018 году «Монако» купил Головина за 30 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
- Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»