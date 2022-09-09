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    Головин назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

    Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что рассчитывает завершить карьеру в России.

    – Когда ты только начинал играть в «Монако», то сказал: «Если мне очень сильно понравится, и я влюблюсь в это место, то буду только рад тут остаться». Влюбился в место? Допускаешь ли, что будешь играть здесь до конца карьеры?

    – Мне точно нравится это место! Я здесь уже очень долго – и переподписывал контракт. А по поводу того, чтобы остаться в «Монако», – под конец карьеры в любом случае хочу вернуться в Россию.

    – Речь именно о ЦСКА?

    – Речь о родной стране. Конечно, в идеале хотелось бы в ЦСКА, но кто знает, какая ситуация будет на тот момент?

    • В 2018 году «Монако» купил Головина за 30 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +831

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Тебя любой наш клуб примет Санек не волнуйся

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