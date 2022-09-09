Головин назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что рассчитывает завершить карьеру в России.

– Когда ты только начинал играть в «Монако», то сказал: «Если мне очень сильно понравится, и я влюблюсь в это место, то буду только рад тут остаться». Влюбился в место? Допускаешь ли, что будешь играть здесь до конца карьеры?

– Мне точно нравится это место! Я здесь уже очень долго – и переподписывал контракт. А по поводу того, чтобы остаться в «Монако», – под конец карьеры в любом случае хочу вернуться в Россию.

– Речь именно о ЦСКА?

– Речь о родной стране. Конечно, в идеале хотелось бы в ЦСКА, но кто знает, какая ситуация будет на тот момент?